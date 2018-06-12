Трамп: Санкции против Северной Кореи останутся в силе, но…

Снятие санкций против Корейской Народно-Демократической Республики возможно только после того, как завершится денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с лидером Северной Кореи в Сингапуре.

«Санкции останутся в силе», — прямо подчеркнул Трамп.

По его словам, процесс создания безъядерной зоны на Корейском полуострове займет много времени. Но при этом сам процесс начнется очень скоро.

«Санкции будут сняты, когда мы будем уверены, что ядерные ракеты больше не будут эффективными. Санкции играют большую роль, но они будут сняты с того момента. Я надеюсь, что это будет скоро», — подчеркнул Трамп.

«Мы мечтаем о будущем, когда все корейцы будут жить вместе в гармонии, когда семьи будут воссоединены и надежды будут возрождены, и когда свет мира отодвинет темноту войны. Это светлое будущее достижимо», — добавил Трамп.

По итогам саммита в Сингапуре вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном было подписано совместное заявление. Президент США подчеркнул, что лидер КНДР «подтвердил свое непоколебимое обязательство относительно полной денуклеаризации Корейского полуострова». Также он сказал, что была достигнута договоренность продолжать активные переговоры по воплощению сегодняшнего заявления как можно скорее.