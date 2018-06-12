В Берлине начались переговоры глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки», касающиеся поиска путей урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

«В Берлине стартовали Нормандские переговоры», — написал дипломат в Твиттер.

В переговорах участвуют министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Германии — Хайко Маас, Франции — Жан-Ив Ле Дриан и России — Сергей Лавров. Это первая их встреча с февраля 2017 года.

«Мирный процесс в Украине требует нового толчка: министры иностранных дел из России, Украины, Франции и Германии сейчас встречаются в Берлине. Первая встреча министров иностранных дел в „нормандском формате“ за более чем год», — заявили немецкие дипломаты.