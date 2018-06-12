В «Л/ДНР» участились случаи пьяных разборок и суицидов

По сведениям офицера Генштаба ВСУ Анатолия Штефана (позывной «Штирлиц»), ситуация с дисциплиной в рядах боевиков «Л/ДНР» не самая лучшая. Кроме того увеличилось число самоубийств. Об это он написал в Facebook.

«В последнее время среди боевиков российско-оккупационных войск увеличилось количество суицидов, убийств и смертей в результате несчастных случаев. Так в течение предыдущей недели в подразделениях „дырляндии“ покончили с жизнью шесть боевиков („ДНР“ — 4, „ЛНР“ — 2). Еще одним случаем является сведение счетов с жизнью представителя 2-го АК, который после ссоры со своей девушкой во время отдыха на берегу реки, подорвал себя гранатой РГД-5», — говорит Штефан.

Также он отметил, что нередки случаи выяснения отношений между сепаратистами, часто «подогретыми» алкоголем и наркотиками.

«Так, при употреблении спиртных напитков в одном из подразделений 1-го АК („ДНР“) произошла ссора между офицером-куратором батальона из РФ и местными боевиками. Во время ссоры офицеру нанесли побои…, от которых он вскоре умер в больнице Горловки. Данных боевиков арестовали», — сообщил «Штирлиц».

Отмечается, что все меньше взаимопонимания между местными наемниками и военными из Российской Федерации. Причина — существенная разница в оплате «труда».

Еще одно следствие неконтролируемого употребления алкоголя — частые случаи ДТП с участием боевиков. Они не только подвергают опасности мирных граждан, но и часто гибнут и травмируются сами.