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В Николаеве заключенный СИЗО зашил себе рот перед судом


Добавлено: 12 июн 2018 в 19:28, Категория: Украина
В Николаеве заключенный СИЗО зашил себе рот перед судом

В Николаеве заключенный СИЗО Юрий Богомятков, проходящий по делу о нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко, зашил себе рот перед предварительным заседанием суда. Об этом во вторник, 12 июня, сообщает местное издание Новости N.

В связи с этим адвокат Богомяткова перед заседанием суда заявила, что его проводить нельзя из-за состояния здоровья ее подзащитного: помимо зашитого рта, тот, по ее словам, уже неделю как объявил голодовку.

На вопрос судьи к подозреваемому о том, сможет ли он участвовать в процессе, Богмятков лишь отрицательно помахал головой.

В свою очередь прокурор заявил, что заседание нужно проводить, так как фигурант зашил себе умышленно, чтобы затянуть дело, и указал, что 24 июня истекает срок его содержания под стражей. Мнение прокурора поддержал потерпевший Владислав Гуртовенко.

Богомяткова обвиняют в нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко и нанесении ему 15 ножевых ранений. Пострадавший получил ранения поясницы, ягодиц, бедер, но выжил.

На Гуртовенко напали в октябре прошлого года, когда он зашел в местный ночной магазин. Возле терминала к нему пристали двое подвыпивших мужчин, которых спортсмен отогнал. Однако выяснилось, что недалеко: те напали на него с ножом возле магазина.

Благодаря спортивной подготовке пострадавшему удалось вырваться и забежать в магазин. Там ему на помощь пришел персонал торговой точки.

Полиция установила нападавших — ими оказались известные в районе хулиганы. Одного из них задержали, но в тот же день отпустили. Другой, известный в городе рецидивист Юрий Богомятков, сбежал. Богомятков был объявлен в розыск и пойман.


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Добавлено: 12 июн 2018 в 19:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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