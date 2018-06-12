Жители Гурзуфа и Ялты сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом

В окупированном Гурзуфе жалуются, что из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море. Оно остается на коже и с трудом оттирается. Чтобы не испачкаться, люди уходят с пляжей. Сообщает «Новый день».

Местные жители считают, что из-за большой плотности загрязнения, скорее всего, мазут попал в море с длинномерного судна. Также в социальных сетях сообщают о загрязненных пляжах на юго-востоке Крыма — в селе Морское.

«Нужно чтобы разобралась прокуратура — это же на уровне экологической катастрофы. Кто-то же будет и рыбу ловить, а потом ее продавать», — поделилась переживаниями жительница Гурзуфа Марина Забродская.

Между тем, в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Крыму и Севастополю не стали комментировать ситуацию с мазутом на пляжах Гурзуфа, предложив направить информационный запрос.

Такая же ситуация возникла на пляжах Ялты:

В Ялте экологическая катастрофа! ФОТО 11.06.2018 Разлив мазута! На многих пляжах у кромки воды осели куски черного мазута! Люди жалуются, что они и их дети измазались этой мазутой! Не знают как ее выводить. Где экстренные меры МЧС по сбору всего мазута?! Администрация пишет какой-то бред о лидерстве экологичности Ялты!- пишут пользователи соцсетей.