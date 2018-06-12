Жительница Черкасской области продала своего ребенка за 5 000 долларов

В Черкасской области, 12 июня, была задержана местная жительница, которая продала собственного ребенка буквально на пороге роддома. Об этом рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня на Черкасчине задержана женщина, матерью трудно ее назвать, которая при выходе из родильного дома продала своего новорожденного ребенка. Жизнь малыша она оценила в 140 тысяч гривень», — написал Аброськин.

О преступном намерении женщины полиции стало известно еще в феврале.

«Она искала клиентов среди своих знакомых. Когда женщина нашла семейную пару, которая согласилась приобрести ребенка, роженица договорилась с ними о встрече», — рассказал заместитель начальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Малахов.

Горе-мать, у которой есть еще двое детей 6 и 8-ми лет, была задержана в момент передачи денег. Сейчас ребенок находится в Черкасской областной больнице.

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