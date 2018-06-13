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Бывший боевик прятался в храме, но был обнаружен полицией


Добавлено: 13 июн 2018 в 20:42, Категория: Украина
Бывший боевик прятался в храме, но был обнаружен полицией

Полицией города Славянска был задержан бывший участник вооруженной группировки «ДНР». Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

Участковые офицеры Славянского отдела полиции установили, что житель села Крестище имеет отношение к НВФ. 38-летний мужчина признался в том, что в 2014 году, являясь отцом четверых детей, оставил семью и присоединился к террористам. Он дежурил на блок-посту, проверял транспорт и багаж, а также рыл окопы и сооружал укрепления. Кроме этого занимался выявлением проукраински настроенных местных жителей.

Когда Славянск освобождали, преступник испугался за свою дальнейшую судьбу и покинул ряды боевиков. Он спрятался в храме, надеясь, что здесь его не найдут. В храме мужчина провел последние 4 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.


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Добавлено: 13 июн 2018 в 20:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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