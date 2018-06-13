Губарев: «Переворот» в «ДНР» может затеять только Россия

«Переворот» в «ЛНР» в конце прошлого года был совершен Россией. Об этом заявил неудавшийся «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев в своей статье.

«Переворот был осуществлен не самостоятельными политическими элитами в Луганске, а с помощью внешнего источника силы и легитимности», — заявил он.

При этом Губарев напоминает, что это произошло вследствие узурпации бывшим главарем боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким власти. Также отмечалось «масштабное казнокрадство». «Например, вымывание средств из оборота госпредприятия „Народные супермаркеты“ (бывшая сеть „АТБ“, более 400 млн. рублей), отчего пострадали поставщики этой сети и бюджет ЛНР», — пишет он.

Также Губарев заявил о том, что в «ЛНР» были «расправы над политическими оппонентами и конкурентами». «От сфабрикованных уголовных дел до пыток и убийств в подвалах (повешенный Цыпкалов и мн.др.) Все это привело к тому, что мы наблюдали в ноябре прошлого года в ЛНР», — написал «народный губернатор».

Он утверждает, что «переворот» в марионеточных «республиках» возможен только сверху. «Против Плотницкого переворот произошел именно сверху, при одобрении и поддержке „старших товарищей“. Что касается ДНР, то пусть смена власти произойдет здесь спокойно и демократично — на ноябрьских выборах 2018 года. Время на нормальную, цивилизованную организацию выборного процесса еще есть. А вот времени на исправление ошибок, сделанных властями в предыдущие годы, уже нет», — заявил Губарев.