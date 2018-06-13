Как детей с трех лет учат заниматься сексом (18+)

Про Це

«Большинству мальчиков нравятся девочки, но есть и такие, которым нравятся мальчики...» - это не закадровый текст для вступления к какого-нибудь гей-фильму категории «Б», а слова из обнаруженного на Украине учебника для воспитания детей дошкольного возраста - книги с интригующим названием «Откровенный разговор об ЭТОМ».

Вот некоторые цитаты из неё:

«Когда человек ощущает сексуальное влечение к другому человеку своего пола – это называется гомосексуальное влечение».

«В гетеросексуальном акте у мужчины происходит эрекция, а женщина ощущает влагу в паху. Через некоторое время мужчина направляет свой пенис девушке во влагалище…» Ну и так далее… Всё это сопровождается красочными картинками.

Ещё раз обращаю внимание, что это книга для детей с 3 лет. Хотя, в принципе, тут нет ничего сверхудивительного. Этот учебник – прямое следствие принятого по рекомендации ЕС «Плана мероприятий по национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года». Чтобы понять, о чем этот план достаточно упомянуть, что им «предусматривается введение спецкурса повышения квалификации по специализации транссексуальность, разработка законопроекта о легализации гражданского партнерства однополых пар, а также устранение преград (дискриминации в отношении разрешения) на усыновление детей трансгендерными парами».

ЛГБТ-сообщество Украины также «предлагает организовать ревизию всех учебников с целью устранения упоминаний о гомосексуальности, как о заболевании, психическом расстройстве» и тому подобное.

Похожая ситуация развернулась полгода назад, когда ЛГБТ-лобби пыталось упразднить раздел "Риски для здоровья", в статье "Гомосексуальность" в Википедии. Интересно, что в акции активно участвовал рецензируемый российский биолог, ныне обосновавшийся в Университете Торонто Алексей Каретников.

Если ученые, зная опасности, пытаются скрыть их от людей, значит заботы о здоровье ЛГБТ у них нет, и соответственно цель их деятельности не защита ЛГБТ, а скорее романтизация гомосексуализма и вовлечение в это движение новых людей. Во многом, это делается посредством как раз сексуального воспитания и гендерного просвещения.

Свежее половое просвещение прямо от ЮНЕСКО

И то, что мы видим на Украине – не что-то из ряда вон выходящее. Упомянутый учебник, например, вполне соответствует свежим рекомендациям ООН. В 2018 году подразделение Организации объединённых наций ЮНЕСКО, во главе со своим новым руководителем – марроканской еврейкой из Франции Одри Азулай – выпустило обновлённое «Международное техническое руководство по половому просвещению» (“International Technical Guidance on Sexuality Education”). Несмотря на возражения различных государств-членов ООН новый документ предписывает всем странам мира пропагандировать гомосексуализм и аборты для детей, начиная с 5-ти лет, во всех образовательных учреждениях мира.

Вот некоторые подробности новой программы:

Пятилетние дети должны будут:

изучать нетрадиционные семьи, такие как лесбиянки, воспитывающие ребенка, или два (или более) гомосексуальных мужчин в качестве родителей;

признавать гендер как простой социальный конструкт, словесно "размышлять о том, как они относятся к своему собственному биологическому полу и гендеру”;

найти себе неких доверенных взрослых, кроме своих родителей, чтобы «узнать о себе, своих чувствах и своих телах».

Девятилетних, по требованиям ЮНЕСКО, необходимо учить тому, что традиционная мужская и женская природа – это вредные стереотипы, которые способствуют насилию. Третьеклассникам также будут внушать, что мастурбация – это прекрасно, а не эгоцентричное злоупотребление сексуальностью, и требовать от них описать реакцию мужчин и женщин на такую сексуальную стимуляцию.

Двенадцатилетние дети:

Выучат что сексуальные чувства, фантазии и желания здоровы априори, без какого-либо их “суждения”, а также научатся "поддерживать право каждого" выражать свои сексуальные чувства”(педофильные желания и их выражение, видимо, также запрещается судить).

Только вступающих в подростковый возраст детей будут обучать непроникающему сексуальному поведению, чтобы они могли испытать сексуальное удовольствие, не получая ЗППП или не забеременев. Также их будут учить, что нетрадиционные формы секса "приятны" и "дальновидны", так как помогают на практике избежать всё той же беременности.

Для пятнадцатилетних упор сделан на анализе собственных «гендерных предубеждений». Особый акцент в этом возрасте планируется делаеть на том, чтобы научить детей публично упрекать любого сверстника, который не согласен с тем, что гомосексуализм и трансгендеризм являются нормальными или хорошими, называя его "гомофобом" и "трансфобом".” (Гомофобофобия какая-то).

Но замечу, что всё это не какие-то пространные идеи некой частной организации. Это официальный документ одного из главнейших подразделений ООН - ЮНЕСКО. «Научные доказательства» на которых основывается данный документ, получены от организаций, поддерживающих ЛГБТ-повестку – Института Гуттмахера и OutRight International.

Лоббисты документа делают упор на то, что половое воспитание уменьшает риск ранней потери девственности и распространения заболеваний передающихся половым путём (ЗППП). Но даже собственные рецензенты ЮНЕСКО противоречат этому утверждению. Эксперты Центра по вопросам семьи и прав человека сообщают, что никаких точных свидетельств того, что программы сексуального просвещения детей защищают от ЗППП – нет и не было.

Интересно, что документ принят несмотря на возражения различных государств-членов ООН. А вот США подготовились заранее – в 2017 году, если вы помните, Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из ЮНЕСКО, и ЮНФПА.

Упомянутое руководство, кстати, подготовлено в сотрудничестве с этим самым ЮНФПА (Фондом ООН в области народонаселения), Объединённой программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), организацией «ООН-женщины» и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Феминистка-расистка: наследие

Пусть нас не вводят в заблуждение все эти позитивные названия. Давайте кратко вспомним вот что. В 1921 году американской феминисткой Маргарет Сэнгер была основана «Американская Лига контроля над рождаемостью». Среди проектов Лиги были такие как – разрешать рожать только по специальной государственной лицензии, проходя многочисленные проверки на социальное и биологическое соответствие; запрет размножение негров, евреев, славян умственное отсталых и криминального элемента); сексуальное раскрепощение подростков и прочее. В 20-30- годы Сэнгер активно сотрудничает с нацистами. Организация плотно сотрудничала с Ассоциацией учёных-евгеников. Директор Германского института евгенических исследований Эрнст Рудин, автор закона о стерилизации в Германии Гарри Лафлин, знаменитый активист Ку-Клукс-Клана, автор термина «недочеловек» Теодор Лотроп-Стоддард печатались в её журнале. Сама Сэнгер читала лекции для женского отделения Ку-Клукс-Клана, открыла абортативную клинику для негров и стала одной из руководительниц «Чёрного проекта», призванного установить контроль над рождаемостью цветного населения, в том числе при помощи пропаганды в церквях. (И по сей день, кстати, большая часть абортов приходится в США на «цветных»). В 1942-ом, в разгар войны с Гитлером, во избежание неудобных параллелей Лига переименовывается в «Федерацию планирования семьи», а затем в Международную Федерацию (МФПС), получившую впоследствии статус благотворительной организации, который позволил ей принимать пожертвования не платя налогов.

В 1958 программы МФПС в странах «третьего мира» начинает финансировать ООН, а вскоре и Мировой банк.

Что важно - после смерти Маргарэт Сэнгер в 1966 г. все последующие президенты МФПС декларировали свою приверженность «линии Сэнгер».

В 1969 году вице-президент Федерации Фредерик Яффе издает меморандум о методах контроля численности населения. Среди них числятся аборты, стерилизация, в том числе через водопроводную сеть, контрацепция без рецепта, вынуждение выхода женщин на работу, и в то же время сокращение учреждений по уходу за детьми, сокращение оплачиваемого декретного отпуска и детских пособий, а также поощрение роста гомосексуализма.

(Кстати, в 2011 г. Барак Обама, выпустил директиву, в которой борьба за права сексуальных меньшинств за рубежом были объявлены приоритетом американской внешней политики.)

Далее. В 1994 году в Каире под эгидой ООН прошла знаменитая международная конференция по народонаселению, где миру была навязана программа так называемого "устойчивого развития". Там откровенно было заявлено о необходимости сокращении рождаемости, особенно в развивающихся странах. Как всегда, всё это прикрывалось словами о «необходимости соблюдении репродуктивных прав женщин». В качестве конкретных мер указывались: сексуальное просвещение, контрацепция и антифертильная, т.е. противородовая пропаганда.

Те же тезисы были повторены Римским клубом в 2017 году. В его свежем докладе с говорящим названием «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты»

Там есть такие фразы как, “прирост населения должен быть урезан до того, как природа сделает это сама». А также перечисляются методы, которые «уже доказали себя в достижении этого: вакцинация младенцев и детей до пяти лет, услуги в области репродуктивного здоровья, включая планирование семьи [читай – доступность абортов, контрацепция], эмансипация женщин [чтобы не думали о материнстве]. Одним из новых пунктов стал – обеспечение социальной защиты для престарелых, что помогает устранить некоторые из стимулов для создания многодетных семей». То есть, чтобы не стоял вопрос «а кто стакан воды подаст?».

Также говорится о необходимости отказаться от «устаревших философских моделей», к которым относится патриархальное общество, где женщине поручена забота о семье.

«Сотни миллионов пар не имеют доступа к контрацепции — ситуация, которую католическая церковь до недавнего времени помогала закрепить». То есть, проясняется причина целенаправленной работы по дискредитации и подрыву Христианства и других традиционных религий, являющихся оплотом семейных ценностей. Кроме того, известно, что намерение родить ребёнка и отказ от контрацепции гораздо выше среди пар, состоящих в зарегистрированном браке, чем среди неформальных партнёров.

Известный миллиардер Билл Гейтс также говорит: “При условии крупных успехов в создании новых вакцин в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост [населения] может снизиться на 10-15 процентов”.

О том, что такие вакцинации могут быть далеко не всегда добровольными, упомянуть правда забыли. Пять лет назад, например, власти Израиля признали насильную контрацепцию эфиопских иммигранток. По указанию правительства, гинекологи прописывали приехавшим из Эфиопии женщинам инъекции гормонального контрацептива длительного действия «Депо-Провера» без их согласия. В 2014 году также произошёл скандал уже с участием ООН и ВОЗ – организации были обвинены в попыткестерилизации миллионов женщин в Кении под прикрытием прививки против столбняка. Вакцинировать планировали 2 млн. 300 тыс. кениек, и почему-то программа предназначалась только женщинам, и исключительно детородного возраста – от 14 до 49 лет. Это и ещё ряд факторов (например, ВОЗ поставила условие, что вакцинировать будет специально назначенный медперсонал, а не местные медики) вызвали подозрение католической Ассоциации врачей Кении. Скрытый контрацептивный эффект был явлен, когда пробы этой прививки были направлены в 4 независимые лаборатории в ЮАР – и в каждом экземпляре был обнаружен гормон, разрушающий плаценту (антиген) и, соответственно, приводящий к выкидышу. Вакцинаторы не нашли ничего лучше, как объяснить случившееся «случайным загрязнением вакцины в процессе производства». Подобные вакцины были использованы также в Мексике, Никарагуа и Филиппинах.

А что у нас?

Ну, то есть, никаких розовых очков по поводу деятельности этих замечательных международных организаций оставаться у нас не должно. Однако же это не мешает их работе в нашей стране.

С 1991 года под покровительством Раисы Горбачёвой заработала «Российская ассоциация «Народонаселение и Развитие» (РАНиР) – филиала МФПС. Интересно, что в 2000 году она была квалифицирована МВД как «оккультный центр». В 2015 году была признана иностранным агентом. Но несмотря на это, РАНиР до сих пор ведёт активную работу с населением, и с ней продолжают сотрудничать Комитеты государственной думы РФ, Минздрав, Государственный комитет по молодежной политике, Минобразования и многие другие государственные и общественные учреждения.

Кроме того, есть пример человека, который в 90-х пытался провести закон о принудительной стерилизации "недостойных", и которой принадлежит фраза "Контрацептивная революция – единственная революция, которая требуется современной России!". Екатерина Лахова, которая выступала за раздачу неимущим и подросткам бесплатных контрацептивов и за сексуальное просвещение детей, начиная с 5—7 летнего возраста – ныне возглавляет Союз женщин России, заседает в Сенате и рассказывает о необходимости поддержки семейных ценностей, забыв, что не так давно была одним из главных сторонников внедрения в России ювенальной юстиции. Об искренности и честности её нынешних действий не берусь судить, но наличие таких лиц во власти настораживает. И таких «оборотней» в российской семейной политике совсем не мало.

Я уже писала о том, что в российское законодательство пытаются пропихнуть гендерную терминологию, пользуясь полным неведением большинства. Недавно, вот, в Москве прошла двухдневная конференция «Без цензуры», на которой активисты секс-просвещения, эксперты ВШЭ, а также подрастающее поколение – владельцев секс-бутиков, секс-блогеров, секс-тренеров обсуждали пути выхода России на путь секс-просветления.

Выглядеть оно, судя по всему, будет примерно так: Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) разработал и намеревается ввести для российских школьников 8-9 классов программу «Половое воспитания», где будут такие темы как: «Современные формы проституции: салоны эротического массажа, эскорт услуги, девушки по вызову... «Мастурбация как средство, позволяющее снять и смягчить проявление физиологического дискомфорта, вызванного биологической потребностью», Мягкая и жесткая порнография... Трагедия гомосексуализма. Гомосоциализация, гомофилия, гомоэротизм. Бисексуальность, перспективы. Жизненный путь гомосексуалиста. Транссексуализм...»

Лично я не отрицаю, что базовое половое воспитание может быть полезным, но тут как-то совсем перебор. Больше похоже на навязывание.

Что касается "планирования семьи", то даже на официальном уровне под этим термином речи о семье не ведется. Согласно официальным методическим указаниям для центров "Планирование семьи", сказано, что критерием успешной деятельности таких центров является количество произведенных абортов. Не "количество вылеченных бесплодных пар", не "число новорожденных младенцев", а именно количество абортов... Очень показательно с точки зрения реальной цели создания подобных центров.

В этой связи несколько лет назад ажиотаж вызвало видео, на котором главный врач Больницы № 2 города Оренбурга на заседании Общественной палаты РФ сообщил, что у него есть план-заказ на аборты. Основное в интервале 0:12-0:59:

Кроме того, в последние годы в России активно развивается субкультура Чайлдфри, пропагандирующая бездетность как образ жизни. Очень яркой была и остается кампания «Яжмать», направленная на высмеивание и дискредитацию материнского образа.

Думаю, одной из ярчайших иллюстраций происходящего является тот факт, что по данным недавнего опроса ВЦИОМа за последние 12 лет доля сознательно отказавшихся от продолжения рода россиян выросла с нуля до шести процентов. А рождаемость в России упала до минимума за последние 10 лет.

При этом, к примеру, доля заразившихся сифилисом в период финансирования в России программ «Планирования семьи» наоборот росла в разы.

Это было в 90-х, там, конечно, ещё и экономические факторы роль играли, но если уж вы пришли в страну с определёнными лозунгами, а результаты вашей деятельность полностью им противоречат, то это должно вызывать много вопросов.

Что хочется по этому поводу сказать. В 1998 году тогдашний генсек ООН Кофи Аннан выступил с кратким докладом "О контроле за мировым населением", в котором говорилось, что Россия к 2050 должна выйти на первое место в мире по убыли населения, которое составит 121 млн человек.

Однако за последние годы прогнозы ООН по сокращению численности населения России к 2050 году несколько раз пересматривались в сторону улучшения.

В 2050 году, согласно свежему прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в России будет проживать около 132,7 миллиона человек. Но по сравнению с 2015 годом, население страны всё равно сократится почти на 20 миллионов человек.

Ну, то есть, мы немного не оправдываем ожидания наших партнёров. Но, если тенденция сохранится – ничего хорошего нас не ждёт.

Анна Скок

http://zavtra.ru/blogs/oon_nauchit_tvoego_rebyonka_zanimat_sya_seksom