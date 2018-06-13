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«Мировому правительству» понадобился эстонский премьер


Добавлено: 13 июн 2018 в 10:50, Категория: Политика
«Мировому правительству» понадобился эстонский премьер

Зачем знаменитый Бильдербергский клуб пригласил на свое заседание эстонского премьера Юри Ратаса, и при чем здесь проект строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic, рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас улетел в Турин. Его пригласили на заседание Бильдербергского клуба. Апологеты теории заговора сразу вспомнили, что чрезвычайно закрытый Бильдербергский клуб имеет репутацию "мирового правительства". Не знаю, что они имеют в виду.

Возможно, намекают, что теперь "мировое правительство" возглавит эстонец. Или наоборот, "мировое правительство" ликвидирует Эстонию.

Но меня терзают смутные сомнения. Дело в том, что, помимо Бильдербергского, существуют и иные, чрезвычайно закрытые клубы, которые "знатоки" именуют "тайным мировым правительством". Например, Римский клуб. Не знаю, зачем миру два (или больше?) "тайных правительства". Тем более, что аналогичные, только открытые мероприятия проводятся в Давосе, Санкт-Петербурге и в других местах.

Кому это выгодно?

Во время любого из этих собраний крупнейшие частные инвесторы пытаются получить эксклюзивную информацию от наиболее влиятельных политиков. А политики пытаются привлечь в свои страны бурные потоки иностранных инвестиций. А самые известные мировые СМИ с упоением освещают данный процесс, зачастую даже не понимая, как их бесплатно используют в своих целях и политики, и финансисты.

Разница в том, что открытые экономические форумы больше акцентированы на медийную составляющую (хотя и в их рамках проходит масса закрытых от посторонних глаз встреч и заседаний), а закрытые клубы ориентированы на получение эксклюзивной информации в закрытом режиме (только для членов клуба).

С одной стороны, можно предположить, что членство в подобном закрытом клубе дает преимущество (вы владеете эксклюзивной, более никому не доступной информацией). С другой, уже сам состав приглашенных на очередное заседание позволяет судить о том, какая информация интересует членов клуба, а значит, делать выводы об их коммерческих и политических интересах.

Дальше, складывая два и два, можно легко просчитать варианты действий соответствующих людей.

Старые английские клубы, в которых пили, ели и играли в карты, обсуждая попутно политические и деловые темы, были своего рода социальными сетями прошлого, организованными по профессиональному (свои клубы для военных, свои для маклеров, свои для адвокатов и т.д.), политическому (свои клубы для тори, свои для вигов) и сословному (даже самый богатый буржуа не мог попасть в клуб для древних аристократических фамилий) принципу.

Нынешние клубы проще — только бизнес, ничего личного. Вы можете быть гением или слабоумным, лоялистом или оппозиционером, не знать своих предков дальше бабушки или вести род по отцовской линии от царя Соломона, а по материнской — от богини Аматерасу, контролировать миллиарды или быть человеком средней зажиточности. Если вы являетесь носителем информации, которая в данный момент важна для бизнеса членов клуба, вас пригласят.

Инвесторы-клубмены

В разное время, на разных заседаниях Бильдербергского клуба из числа российских граждан побывали Григорий Явлинский, Лилия Шевцова, Анатолий Чубайс, Алексей Мордашов и Сергей Гуриев.

Нельзя сказать, чтобы это как-то повлияло на судьбу этих людей (их взгляды, интересы, образ жизни, интересы оформились, а сами они достигли успеха в своих сферах деятельности задолго до участия в заседаниях клуба). На российскую политику, приоритеты российского правительства, на международное позиционирование Москвы это тоже не оказало никакого влияния.

Следовательно, ответ на вопрос, чего хотят бильдербергеры от эстонцев следует искать в плоскости бизнес-интересов — там, где они смыкаются с политическими решениями. Именно эксклюзивность политической информации позволяет членам Бильдербергского клуба принимать правильные инвестиционные решения.

Срощенный с политикой бизнес зарабатывает не на том, что диктует политикам решения (это практика самых диких олигархов в самых отсталых странах, и она не доводит до добра ни олигархов, ни соответствующие государства). Цивилизованные акулы бизнеса зарабатывают на том, что раньше других знают принятые на политическом уровне решения. А значит, имеют возможность продавать на пике роста, а покупать — в момент самого глубокого падения цен.

Все в путь!

На заседание Бильдербергского клуба, помимо премьера Эстонии, приглашены руководитель прибалтийского СП по реализации проекта Rail Baltic Байба Рубеса и председатель правления банка SEB Маркус Валленберг. По странному стечению обстоятельств, все они имеют отношение к указанному проекту Rail Baltic, предполагающему создание единого транзитного железнодорожного хода от Берлина до Хельсинки, через Польшу и Прибалтику на основе европейского стандарта ширины железнодорожного полотна.

Это позволило бы гонять эшелоны, не меняя колесные тележки, сократило бы время перевозки грузов и удешевило бы их стоимость.

Некоторые эксперты указывают и на военно-стратегическое значение данной железной дороги, с точки зрения обеспечения прибалтийской группировки на случай войны с Россией.

С моей точки зрения, ее военное значение сомнительно. Как потому, что современные средства поражения легко выведут из строя единственную магистраль, так и в связи с тем, что НАТО планировало создать группировку войск, достаточную для сдерживания гипотетического наступления российских войск на Прибалтику в течение хотя бы двух-трех недель, только через пять-семь лет. И это планы двухлетней давности. Учитывая же нынешнее состояние отношений между главными союзниками (Францией, Германией, Великобританией) и США эти планы нереализуемы в принципе.

Кроме того, необходимо понимать, что возможность наращивания численности группировки зависит не только от пропускной способности коммуникаций, но также от способности соответствующей территории обеспечить их всем необходимым. Прибалтика с трудом справляется и с нынешней численностью натовских войск.

Наконец, иметь лишнюю железную дорогу на случай войны, конечно, хорошо. Но война или будет, или нет, и если будет, то неизвестно когда. В ожидании войны объект должен работать, если уж не приносить прибыль, то хотя бы обеспечивать свое содержание. Иначе к тому времени, как она понадобится военным, неработающая дорога просто исчезнет.

Нужны грузы — или хотя бы информация

Вот тут-то и возникает проблема. Судя по всему, по дороге нечего будет возить. Не такой большой поток грузов идет из Германии в Финляндию и обратно — это не самое оживленное направление мировой торговли. Существующая инфраструктура справляется, и даже резервы есть. Не приходится рассчитывать и на потоки грузов из прибалтийских портов. Лишившись российского транзита, они хиреют.

В общем, в Прибалтике и в Польше заговорили о том, стоит ли строить дорогу, которая потом вместо прибылей будет приносить убытки. Финансирование-то строительства берет на себя ЕС, но содержать объект придется за свои. Есть серьезное опасение, что дорога никогда не будет построена.

Но с другой стороны, в прибалтийских странах (особенно в Эстонии, в которой дорога должна упереться в паромную переправу до Хельсинки) есть влиятельные бизнес-круги, планировавшие и планирующие неплохо подзаработать на финансируемом ЕС проекте. И они настаивают на его осуществлении. Кстати, именно они и пытаются "продать" эту дорогу общественности своих стран, как военно-стратегический объект, обеспечивающий национальную безопасность (за безопасность ведь надо платить не спрашивая).

То есть ситуация неясная, а уважаемым людям надо понять: покупать или продавать. Причем из лепета "политиков по вызову" они должны сделать вывод о том, какое решение будет принято в перспективе, даже если сам носитель информации еще об этом не догадывается.

Собственно в этом и заключается искусство большого бизнеса, связанного с большой политикой. Если бы информационные доноры из числа политиков, приглашаемых на заседания подобного рода клубов, умели сами делать адекватные выводы из своих знаний, то это они ворочали бы миллиардами и заседали в разного рода закрытых клубах, а нынешние клубмены считали бы честью раз в жизни поприсутствовать на их заседании.

https://ru.sputnik-news.ee/columnists/20180609/11079794/bilderbergskomu-klubu-jestonskij-premer.html


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Добавлено: 13 июн 2018 в 10:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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