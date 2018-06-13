На Украине заявили, что Россия «всё отдаст сама»: процесс уже запущен

Меморандум с обвинениями в адрес России, поданный в Международный суд ООН, сыграет свою роль и принесёт Украине «хорошие плоды», заявил украинский генерал – лейтенант экс-глава Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он отметил, что бороться в суде всё-таки придётся, однако Романенко уверен в успешном результате.

О том, что Украина обратилась в Международный суд ООН стало известно накануне. Порошенко заявил, что Россия обвиняется в финансировании «международного терроризма» и «расовой дискриминации». Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что меморандум — это подарок Киева Москве на День России.