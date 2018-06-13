Полетят ли Томагавки на Лондон, Берлин и Париж?

Политологи и аналитики уже мозоли на языках натёрли, обсуждая последние фортели президента Трампа. Вспотели, бедняги, выискивая в его словах и действиях то ли тайный глубокий смысл, то ли признаки необратимой старческой деменции.

Устал и я, грешный. Устал, задремал, и вдруг увидел…

***

Гигантский американский «Борт №1» бесшумно скользил в ночном небе. За кормой остался негостеприимный Монреаль, бесполезная встреча «семёрки», нудная немка Меркель, надоедливая англичанка Мэй и этот наглый мальчишка Трюдо. А впереди… Впереди ждал хитрый толстяк Ким с его ядерными ракетами, сладкой азиатской улыбкой и полувоенным френчем в стиле Мао-Цзедуна…

Дональд Фредович устало упёрся лбом в чёрный иллюминатор. «Боже, как я устал! Как они все меня достали! С кем приходится дело иметь... Глупцы и тупицы…» Он словно сдулся, превратившись из лощеного и сияющего уверенностью шоумена в сморщенного и растрёпанного рыжего старика.

«Не понимают… Не хотят понимать. Не хотят видеть грядущих угроз, не боятся надвигающегося краха. Надеются, что Америка опять одна за всех всё уладит, всё разрулит, всё исправит. А Америка сама – еле жива. Сама – на грани пропасти… Меня вот считают самодуром и идиотом, а я…

Впрочем, я уже и сам не знаю, кто я, не знаю, как выбраться из этого тупика, который превращается в настоящий кошмар.

Может, всё-таки договор? Да, договор – вот спасение! Масштабный договор с русскими мог бы помочь. Вот и Владимир, хитрая бестия, вроде не против. Но эти безмозглые европейские клоуны не дадут мне заключить такой договор. Снюхались с демократами в конгрессе, сволочи… Может, надо было не по Сирии, а по ним «Томагавками» жахнуть…»

В своей скорбной задумчивости он словно оцепенел. Из ночной тьмы, из чёрной забортной бездны, сквозь бронированный иллюминатор в кабинет сочилась липкая, жирная мгла. Булькая, вздыхая и пенясь, как болотная жижа, она неторопливо оформилась в страшную зубастую пасть, которая вдруг хрипло рявкнула, рыгнула и поглотила в своём бездонном мрачном чреве маленького растерянного рыжего человечка, застывшего в кресле, и весь гигантский самолёт, и всё-всё-всё…

Секвестр шоколадного Горбачёва

А теперь серьёзно.

Трампу досталось тяжелейшее наследие. Обама – этот шоколадный американский Горбачёв – окончательно сдал Америку на поток и разграбление транснациональным корпорациям и прочим глобалистам. При нём США окончательно отказались от своих национальных интересов и превратились в покорное орудие пресловутого «мирового правительства», в инструмент тотальной либерал-сатанинской дебилизации, в послушное орудие антинациональной закулисной псевдоэлиты.

Плюс к тому, преследуя личные политические интересы, Обама в 2011 году протащил через конгресс т.н. «Закон о бюджетном контроле», который стал для американских вооружённых сил настоящей катастрофой. Предназначенный для сокращения дефицита федерального бюджета США на $2 трлн. долларов за 10 лет, этот закон предполагал секвестр оборонных расходов Пентагона на общую сумму 1,2 трлн. долларов! Именно этот закон, по сути дела, запустил лавинообразную деградацию всей гигантской военной инфраструктуры США.

Притом надо учитывать, что и до 2011 года американцы, уверенные, что Россия уже никогда не воспрянет, фактически свернули своё военное строительство по целому ряду важнейших стратегических направлений. Например, ещё в 2009 году они пустили под нож целую национальную программу по разработке бронетехники нового поколения – аналогов нашей нынешней «Арматы», «Курганца» и Бумеранга. Предварительно, правда, успев потратить на это дело космическую сумму то ли в 9, то ли в 15 млрд. долларов.

Были остановлены разработки комплексов ПВО нового поколения (типа, зачем, ведь у русских скоро развалятся последние самолёты!), истребителей-перехватчиков (перехватывать-то нечего и некого!), оперативно-тактических ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня (ведь масштабной наземной войны в Европе больше никогда не будет) и многих других видов вооружения, без которых ведение масштабных современных боевых действий просто немыслимо, невозможно.

Одновременно был сделан акцент на резкий технологический отрыв в четырёх главных, по мнению американских стратегов, областях: системы противоракетной обороны, космические средства разведки, морские носители дальнобойного высокоточного оружия и самолёты-«невидимки» пятого поколения.

Бумажная гегемония

На бумаге всё это выглядело очень красиво. Противоракетные комплексы, способные перехватывать вражеские МБР в космосе, накроют национальную территорию США непроницаемым противоракетным «зонтиком». Сотни новых американских спутников-шпионов, от зоркого ока которых не укроется ни одна цель, поставят под контроль всю поверхность земного шара. Новые атомные суперавианосцы типа «Джеральд Форд» и суперэсминцы типа «Замволт» обеспечат Вашингтону неоспоримое господство во всех океанах и морях. А самолёты-«невидимки» пятого поколения, вооружённые дальнобойными высокоточными ракетами, смогут безнаказанно, быстро и гарантированно, с дальнего безопасного расстояния, уничтожать любого врага прежде, чем он поймёт, что, вообще, происходит.

Тогда же перед американскими вооружёнными силами была поставлена задача научиться наносить т.н. «Быстрые глобальные удары». То есть научиться уничтожать обычным, неядерным оружием, любую цель в любом уголке планеты в течении часа с момента получения приказа.

В случае реализации этих амбициозных планов США превращались в бесспорного мирового гегемона, а Вашингтон – в единственный центр силы нового однополярного мира. Но на деле всё оказалось гораздо печальней. Все программы по технологическому отрыву и созданию новых поколений оружия оказались, по сути дела, провалены. А многие триллионы долларов – выброшены на ветер.

Например, американские системы ПРО оказались несостоятельными. Они до сих пор так и не научились надёжно перехватывать даже старые, классические баллистические ракеты средней дальности, не говоря уже о наших современных маневрирующих квазибаллистических «Ярсах» и «Булавах». А о перспективных «Авангардах» и «Сарматах» даже заикаться не приходится!

В этой области весьма показательна история с американскими комплексами ПВО/ПРО «Пэтриот», которые они по сей день рекламируют как «лучшие в мире» и чуть ли не силой втюхивают их всем своим союзникам. Но на собственной территории их почему-то не разворачивают, и даже противовоздушную оборону собственной столицы – Вашингтона – доверили… Кому бы вы думали? Норвежским комплексам NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которые по своим ТТХ не дотягивают даже до наших С-300 тридцатилетней давности!

Суперэсминцы «Замволт» по своей цене получились чуть ли не дороже авианосцев, а по боевой эффективности – хуже катеров. При цене в 4 млрд. за штуку они оказались практически безоружными, так как создать, например, обещанные пушки-рельсотроны с дальностью стрельбы до 200 км. американцы так и не сумели. А разработать для них противокорабельные ракеты просто не удосужились. Поэтому серию из 32 единиц сократили сперва до восьми, а потом и вовсе до трёх кораблей. Головной «Замволт» уже, типа, в строю, но в море почти не выходит, так как всё время ломается…

Кстати, свои новейшие фрегаты американцы тоже вынуждены вооружать норвежской противокорабельной крылатой ракетой NSM (Naval Strike Missile), которая по боевой эффективности примерно в два раза хуже своего российского аналога Х-35. Но что делать! Их можно понять: свои-то, американские ПКР и вовсе никуда не годятся, а разработать новые, получше, всё как-то не получается.

(С крылатыми ракетами, кстати, у Дяди Сэма вообще беда. Пентагон недавно нехотя признал, что даже «лучших в мире», «умных и красивых» любимцев Трампа, «Томагавки», придётся списывать после того, как выяснилось, что старые советские ЗРК десятками валят их в Сирии…)

Не лучше обстоят дела и с серией суперавианосцев типа «Форд». Финансирование программы началось аж 17 лет назад, но головной корабль, обошедшийся американской казне в 14 млрд. долларов, до сих пор небоеспособен. И окончательно в строй он войдёт, в лучшем случае, в 2022-м году. Впрочем, появление на вооружении России гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» (носитель – модернизированный Миг-31К) и новой – тоже, кстати, гиперзвуковой – ракеты Х-32 (носитель – модернизированный Ту-22М3М) к 2022-му году просто не позволит американским авианосцам приближаться к нашему побережью ближе, чем на 3,5 тыс. км. (боевой радиус носителя + дальность полёта самой ракеты).

Что касается универсального самолёта-невидимки пятого поколения F-35, который должен был обеспечить США тотальное господство в воздухе и возможность наносить неотразимые высокоточные удары, то говоря о его злосчастной судьбе, даже не знаешь, с чего начать. Программа, на которую уже затрачены сотни миллиардов долларов – а в перспективе будут затрачены триллионы – просто провалилась.

Достаточно сказать, что в процессе создания стоимость этого суперсамолёта возросла едва ли не в десять раз. Свой первый полёт он совершил 18 лет назад, но до сих пор не пригоден к полноценной боевой эксплуатации. А специальная американская комиссия, проверявшая его в 2018 году, насчитала аж 969 (!) недоделок и недостатков, 111 из которых были признаны «критически важными»! Что, впрочем, не мешает практичным американцам уже вовсю впаривать это недоделанное чудо техники своим союзникам – Японии, Великобритании, Израилю и другим…

Не лучше обстоит дело и с т.н. «Быстрым глобальным ударом». Для его осуществления надо первым делом разработать ракету, которая может перемещаться в атмосфере на дальность в несколько тысяч километров с гиперзвуковыми скоростями – желательно, не менее 10 Махов – и одновременно маневрировать по высоте и курсу, принимать внешние целеуказания и иметь собственную мощную головку самонаведения для захвата и поражения цели на конечном участке траектории. Ничего подобного у американцев нет. И даже не предвидится. Говорят, правда, что, может быть, в 2022-м начнут нечто похожее испытывать. Ну-ну…

А вот у нас такой комплекс уже есть! И даже принят на вооружение! Я говорю о гиперзвуковой аэробаллистической ракете Х-47М2 комплекса «Кинжал», способной лететь на дальность более 2000 км. со скоростью более 3 км. в секунду. В сочетании с носителем Миг-31К эта ракета способна в течение часа нанести удар на дальность более 3,5 тыс. километров! А когда у неё появятся аналоги на морских носителях, Россия первой в мире обретёт реальную возможность поражать любую цель (ведь морской носитель может быть заранее развёрнут в любом районе мирового океана) в течение часа.

Заклятые друзья в приёмной у Путина

Но почему так получилось? Куда же вдруг подевалось то неоспоримое военное лидерство США, в котором все мы были свято уверены ещё каких-нибудь 5 лет назад?

Думаю, дело вот в чём. Громогласно возглашая о своих грандиозных планах, о новых образцах невиданного супероружия и фантастических характеристиках его непревзойдённых носителей, американцы ещё в конце 90-х всерьёз и не на шутку напугали военно-политическое руководство тогдашней России. И тогда ещё вполне себе либеральная Москва, со страху, опасаясь окончательно потерять свой хлипкий суверенитет на фоне американского военно-технологического рывка, бросила все оставшиеся силы на разработку оборонительных технологий и ассиметричных ответов.

Перед нашими учёными, конструкторами и технологами были поставлены задачи колоссальной сложности. В условиях всеобщего развала и беспредела конца 90-х и начала нулевых – почти нерешаемые. Но русский человек так устроен, что в спокойной ситуации он расслабляется и вянет, зато в момент серьёзной опасности этот, казалось бы, безнадёжный русский кисель, по милости Божией, каким-то непостижимым образом вдруг превращается в сталь, в гранит, в броню…

Так случилось и на этот раз. В результате мы последние 20 лет, выбиваясь из сил, готовились противостоять лучшей армии мира, вооружённой сверхоружием нового поколения, а они… Они готовились «демократизировать» папуасов. Расстреливая их издалека, с безопасного расстояния, дальнобойными крылатыми ракетами. Так что результат, на мой взгляд, закономерен.

Конечно, теперь, поняв свою ошибку, американцы пытаются исправить ситуацию. Они отменил обамовский «Закон о контроле над бюджетом», который за 7 лет едва не угробил вооружённые силы США. Новый военный бюджет впервые за многие годы не уменьшен, а увеличен аж на 57 млрд. долларов. Трамп регулярно со всех трибун вещает о «самой сильной в мире американской армии», которая в ближайшее время станет-де ещё сильнее в результате «самой масштабной в истории» программе перевооружения и развития.

Но реальность упорно не соответствует этим радужным прогнозам. Даже те 57 млрд. долларов, которые Трамп собирается дополнительно влить в бюджет Пентагона, проблемы не решат. Нет, хуже: их недостаточно даже для того, чтобы остановить неумолимую деградацию военной мощи США.

Ещё 6 декабря 2016 года тогдашний заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил: «В вооруженных силах США слишком много проблем, которые надо решить, прежде чем заниматься наращиванием военной мощи. Для того, чтобы просто залатать дыры в нашем военном бюджете, нужно ежегодно расходовать на оборону дополнительно 88 млрд. долларов. Это первое, на что мы рассчитываем. Если этих денег не будет, нам придется резать корабли и самолеты, у нас не будет никакого другого выбора…»

На этом фоне – если, конечно, исключить версию о полной неадекватности Трампа – единственным разумным объяснением его нынешней политики является то, что он прекрасно понимает: неподъёмная тяжесть «мирового лидерства» скоро попросту раздавит США. Вашингтон скоро просто задохнётся под страшным грузом внешних и внутренних проблем, порождённых его же собственными претензиями на мировое господство.

И Трамп изо всех сил пытается в последний момент выдернуть Америку из-под этой страшной лавины, вернуть ей возможность сосредоточиться на решении собственных вопиющих проблем. Для достижения этой главной цели он и готов стряхнуть большинство союзников/нахлебников Вашингтона, мёртвой хваткой вцепившихся в американские «гарантии безопасности», которые для самой Америки уже превратились в гарантии её быстрой геополитической гибели.

Нам это, похоже, на руку. Так ли, сяк ли, а Запад слабеет, его единство трещит по швам, и вместо грозного монолита перед Россией появляется скопище грызущихся конкурентов, многие из которых готовы искать русской поддержки в этом новом, сложном, стремительно меняющемся мире.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Константин Душенов

http://zavtra.ru/blogs/pentagon_gotov_bombit_soyuznikov