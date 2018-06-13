Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Гнутово»

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 0/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 0/50;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 45,8 тысяч человек и 5,8 тысяч транспортных средств:

«Майорское» — 9635 человек и 1235 транспортных средств;

«Марьинка» — 10770 человек и 1815 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9470 человек и 1725 транспортных средств;

«Гнутово» — 4795 человек и 1000 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11100 человек.