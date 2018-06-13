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» » Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Гнутово»

Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Гнутово»


Добавлено: 13 июн 2018 в 10:35, Категория: Украина
Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Гнутово»

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 0/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 0/50;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 45,8 тысяч человек и 5,8 тысяч транспортных средств:

«Майорское» — 9635 человек и 1235 транспортных средств;

«Марьинка» — 10770 человек и 1815 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9470 человек и 1725 транспортных средств;

«Гнутово» — 4795 человек и 1000 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11100 человек.


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Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Майорском»
Ситуация на КПВВ
Ситуация на КПВВ: на «Гнутово» маленькая очередь
Добавлено: 13 июн 2018 в 10:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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