Стал известен призовой фонд ЧМ-2018

Призовой фонд чемпионата мира в России будет самым большим в истории мундиалей. Международная федерация футбола представила полную раскладку по призовым, которые получат сборные на той или иной стадии ЧМ-2018.

400 миллионов долларов — столько ФИФА выделила средств под бонусы для всех 32 участников чемпионата мира. 9,5 миллиона гарантированно получит каждая сборная, а победителю достанется 38 миллионов евро (на три больше, чем Германии на ЧМ-2015).

Победитель — $ 38 млн.

Второе место — $ 28 млн.

Третье место — $ 24 млн.

Четвертое место — $ 22 млн.

5-е — 8-е места — $ 16 млн (на всех — $ 64 млн)

9-е — 16-е места — $ 12 млн (на всех — $ 96 млн)

17-е — 32-е места — $ 8 млн (на всех — $ 128 млн)

+ по $ 1,5 млн выплачено каждой федерации для подготовки команд (всего — $ 48 млн).

+ $ 209 млн будет выделено клубам, чьи игроки приняли участие в турнире.

+ $ 134 млн — страховой фонд, из которого деньги будут перечислены клубам, футболисты которых получили травмы в матчах сборных (не только финальной стадии ЧМ).