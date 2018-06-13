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Суд предоставил Лабутену эксклюзивное право на красную подошву


Добавлено: 13 июн 2018 в 18:07, Категория: Украина
Суд предоставил Лабутену эксклюзивное право на красную подошву

Европейский суд в Люксембурге поддержал французский дом обуви Christian Louboutin в его эксклюзивном праве на использование подошвы красного цвета в туфлях на высоком каблуке. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом суд подтвердил, что такое сочетание — красный цвет, нанесенный на подошву туфель, может быть товарным знаком в ЕС.

Вердикт Европейского суда юстиции должен еще подтвердить суд Гааги. Однако, в Christian Louboutin надеются, что голландский суд также защитит их права.

Тяжба об эксклюзивных правах на красную подошву началась еще в 2012 году. Французский дом обуви подал иск против голландской марки Van Haren, которая производила более дешевые туфли с красной подошвой. Суд первой инстанции удовлетворил иск и голландской фирме пришлось прекратить продажи туфель такой модели. В свою очередь Van Haren подали апелляцию, которая и дошла до Европейского суда.


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Добавлено: 13 июн 2018 в 18:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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