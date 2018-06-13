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Тайные причины и организаторы геноцида армян


Добавлено: 13 июн 2018 в 12:35, Категория: Политика
Тайные причины и организаторы геноцида армян

Одним из самых деструктивных факторов, во многом определяющим политическое состояние на Ближнем Востоке и Закавказье уже 100 лет является геноцид армянского населения Османской Империи, в ходе которого по разным данным было уничтожено от 664 тысяч до 1,5 миллиона человек. А учитывая, что практически одновременно проходил геноцид понтийских греков, начавшийся в Измире, в ходе которого было уничтожено от 350 тысяч до 1,2 миллиона человек, и ассирийцев, участие в котором принимали курды, унесший от 275 до 750 тысяч человек, этот фактор уже более 100 лет держит в напряжении целый регион, постоянно подогревая вражду между населяющими его народами. Причем, как только намечается хоть небольшое сближение между соседями, дающее надежду на их примирение и дальнейшее мирное сосуществование, тут же в ситуацию вмешивается внешний фактор, третья сторона, и происходит кровавое событие, еще более разогревающее взаимную ненависть.

Для простого человека, получившего стандартное образование, сегодня абсолютно очевидно, что геноцид армян был и что виновата в геноциде именно Турция. Россия в числе более чем 30 стран признала факт геноцида армян, что, однако, мало сказывается на ее отношениях с Турцией. Турция же на взгляд простого человека абсолютно иррационально и упорно продолжает отрицать свою ответственность не только за геноцид армян, но и за геноцид других христианских народов – греков и ассирийцев. По сообщениям турецких СМИ, в мае 2018 года Турция открыла все свои архивы для исследования событий 1915 года. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что после открытия турецких архивов, если кто-то осмелиться заявить о «так называемом геноциде армян», то пусть попробует доказать это, основываясь на фактах. «В истории Турции не было никакого «геноцида» в отношении армян», - заявил Эрдоган.

Подозревать в неадекватности президента Турции никто не решится. Эрдоган – лидер великой исламской страны, наследницы одной из величайших империй, по определению не может быть подобным, скажем, президенту Украины. Да и на откровенную и открытую ложь президент любой страны пойти не рискнет. Значит действительно, Эрдоган знает что-то такое, что неизвестно большинству людей в других странах, или тщательно скрывается от мирового сообщества. И такой фактор действительно существует. Он не касается самого события геноцида, он касается того, кто произвел эту нечеловеческую жестокость и действительно ответственен за это.

В феврале 2018 года на портале турецкого «электронного правительства» (www.turkiye.gov.tr) был запущен онлайн-сервис, на котором любой гражданин Турции мог проследить свою генеалогию, за несколько кликов узнать о своих предках. Доступные записи были ограничены началом 19 века, временами Османской империи. Сервис почти моментально стал настолько популярен, что вскоре рухнул из-за миллионных запросов. Полученные результаты повергли в шок огромное количество турок. Оказывается у множества людей, считавших себя тюрками, в реальности предки имеют армянское, еврейское, греческое, болгарское и даже македонское и румынское происхождение. Этот факт по умолчанию лишь подтвердил то, что в Турции знает каждый, но упоминать никто не любит, особенно при иностранцах. Говорить вслух об этом в Турции считается дурным тоном, но именно этот фактор сейчас определяет всю внутреннюю и внешнюю политику, всю борьбу Эрдогана за власть внутри страны.

Османская империя по меркам своего времени проводила относительно толерантную политику в отношении национальных и религиозных меньшинств, предпочитая, опять таки, по меркам того времени ненасильственные методы ассимиляции. В какой-то степени она повторяла методы поверженной ею Византийской империи. Армяне традиционно руководили финансовой областью империи. Большинство банкиров в Константинополе были армянами. Очень многие министры финансов являлись армянами, достаточно вспомнить блистательного Акопа Казазян-паша, считавшегося лучшим министром финансов за всю историю Османской империи. Безусловно, на протяжении всей истории были межнациональные и межрелигиозные конфликты, которые приводили даже к пролитию крови. Но ничего подобного геноцидам христианского населения в 20 веке в Империи не происходило. И вдруг случается такая трагедия. Любой здравомыслящий человек поймет, что на ровном месте подобное не происходит. Так почему и кто произвел эти кровавые геноциды? Ответ на этот вопрос кроется в истории самой Османской империи.

***

В Стамбуле в азиатской части города через пролив Босфор существует старое и уединенное кладбище Ускудар. Посетители кладбища среди традиционных мусульманских начнут встречать и удивляться могилам, не похожим на другие и не вписывающимся в исламские традиции. Многие из гробниц покрыты бетонной и каменной поверхностью, а не землей, и имеют фотографии умерших, что не вписывается в традицию. При вопросе, чьи это могилы, вам почти шепотом сообщат, что тут покоятся представители дёнме (Donmeh) (новообращенные или отступники – тур.), многочисленной и загадочной части турецкого общества. Могила судьи Верховного Суда находится рядом с могилой экс-лидера Коммунистической партии, а рядом с ними стоят могилы генерала и известного просветителя. Дёнме являются мусульманами, но как-бы не совсем. Большинство из современных дёнме – светские люди, голосующие за светскую республику Ататюрка, но в каждой общине дёнме и сейчас происходят тайные религиозные обряды, более похожие на иудейские, чем на исламские. Ни один дёнме никогда публично не признается в своей идентичности. Сами же дёнме узнают про себя только по достижении 18 лет, когда их родители открывают им тайну. Эта традиция ревностного сохранения двойной идентичности в мусульманском обществе передается на протяжении поколений.

Как я писал в статье «Остров Антихриста: плацдарм для Армагеддона», дёнме, или саббатианцы являются последователями и учениками иудейского раввина Шаббтая Цви, который в 1665 году был провозглашен еврейским мессией и внес самый большой раскол в иудаизм за почти 2 тысячелетия его официального существования. Избегая казни со стороны султана, вместе со своими многочисленными последователями Шаббтай Цви в 1666 году принял ислам. Не смотря на это, множество саббатианцев и сейчас являются членами трех религий – иудаизма, ислама и христианства. Турецкие дёнме первоначально были основаны в греческих Салониках Якобом Керидо и его сыном Берахио (Барухом) Руссо (Осман-баба). В дальнейшем дёнме распространились по всей Турции, где назывались в зависимости от направления в саббатианстве измирларами, каракашларами (чернобровыми) и капанджиларами (владельцами весов). Основным местом сосредоточения дёнме на азиатской части Империи был город Измир. Движение младотурок в значительной степени состояло из дёнме. Кемаль Ататюрк, первый президент Турции, являлся дёнме и членом масонской ложи «Veritas», подразделением ложи «Великий Восток Франции».

На протяжении своей истории дёнме неоднократно обращались к раввинам, представителям традиционного иудаизма, с просьбами признать их иудеями, подобно караимам, отрицающим Талмуд (устную Тору). Однако всегда получали отказ, который в большинстве случаев носил политический характер, а не религиозный. Кемалистская Турция всегда была союзником Израиля, которому было политически не выгодно признавать, что этим государством фактически руководят евреи. По этим же причинам Израиль категорически отказывался и до сих пор отказывается признавать геноцид армян. Пресс-секретарь МИД Эмануэль Нахшон недавно заявил, что официальная позиция Израиля не изменилась.

«Мы очень чутки и отзывчивы к страшной трагедии армянского народа во время Первой мировой войны. Исторические дебаты о том, как расценивать эту трагедию, - это одно, а признание того, что что-то страшное произошло с армянским народом, - это совсем другое, и это гораздо важнее».

Первоначально в греческих Салониках, входящих в то время в Османскую империю, сообщество дёнме состояло из 200 семей. В тайне они практиковали свою собственную форму иудаизма, основанную на «18 заповедях», якобы оставленных Шаббтаем Цви, наряду с запретом на смешанные браки с истинными мусульманами. Дёнме никогда не интегрировались в мусульманское общество и продолжали верить, что Шаббтай Цви однажды вернется и приведет их к искуплению.

По весьма заниженным оценкам самих дёнме, сейчас в Турции их количество составляет 15-20 тысяч человек. Альтернативные источники говорят о миллионах дёнме в Турции. Весь офицерский и генеральский состав турецкой армии, банкиры, финансисты, судьи, журналисты, полицейские, юристы, адвокаты, проповедники на протяжении всего 20 века являлись дёнме.

Но начиналось это явление в 1891 году с создания политической организации дёнме – Комитета «Единение и прогресс», позже назвавшийся «младотурками», ответственного за развал Османской империи и геноцид христианских народов Турции.

***

В 19 веке международная еврейская элита планировала создать еврейское государство в Палестине, но проблема заключалась в том, что Палестина находилась под властью Османской империи. Основатель сионистского движения Теодор Герцль хотел договориться с Османской империей о Палестине, но потерпел неудачу. Поэтому следующим логическим шагом стало получение контроля над самой Османской империей и ее уничтожение с целью освобождения Палестины и создания Израиля. Именно для этого был создан Комитет «Единение и прогресс» под видом светского турецкого националистического движения. Комитет провел, по крайней мере, два съезда (в 1902 и 1907 годах) в Париже, на которых была спланирована и подготовлена революция. В 1908 году младотурки начали свою революцию и принудили султана Абдула Хамида II к подчинению.

Небезызвестный «злой гений русской революции» Александр Парвус являлся финансовым советником младотурков, а первое большевистское правительство России выделило Ататюрку 10 млн. рублей золотом, 45 тыс. винтовок и 300 пулеметов с боеприпасами. Одной из основных, сакральных, причин геноцида армян являлся тот факт, что евреи считали армян амалекитянами, потомками Амалека, внука Исава. Сам Исав был старшим братом-близнецом основателя Израиля Иакова, который пользуясь слепотой их отца, Исаака, украл у старшего брата первородство. На протяжении всей истории амалекитяне были главными врагами Израиля, с которыми сражался еще Давид во времена царствования Саула, который и был убит амалекитянином.

Главой младотурок стал Мустафа Кемаль (Ататюрк), который являлся дёнме и прямым потомком иудейского мессии Шаббтая Цви. Еврейский писатель и раввин Иоахим Принц в своей книге «The secret Jews» на стр. 122 подтверждает этот факт:

«Восстание Младотурков в 1908 году против авторитарного режима Султана Абдул Хамида началось среди интеллигенции Салоник. Именно там возникла потребность в Конституционном режиме. Среди лидеров революции, приведшей к созданию более современного правительства в Турции, были Джавид Бей и Мустафа Кемаль. Оба были ярыми дёнме. Джавид Бей стал министром финансов, Мустафа Кемаль стал лидером нового режима и принял имя Ататюрк. Его противники пытались использовать его принадлежность к дёнме, чтобы дискредитировать его, но без успеха. Слишком многие из Младотурков в недавно сформированном революционном кабинете молились Аллаху, но их настоящим пророком был Шаббтай Цви, Мессия Смирны (Измира – прим. автора)».

14 октября 1922 года The Literary Digest опубликовал статью под названием «The Sort of Mustafa Kemal is», в которой говорилось:

«Испанский еврей по происхождению, ортодоксальный мусульманин по рождению, обученный в немецком военном колледже, патриот, изучавший кампании великих полководцев мира, включая Наполеона, Гранта и Ли—это, как говорят, лишь несколько выдающихся характеристик личности нового «Man on Horseback», который появился на Ближнем Востоке. Он настоящий диктатор, свидетельствуют корреспонденты, человек такого типа, который сразу же становится надеждой и страхом народов, разорванных на куски неудачными войнами. Единство и власть вернулись в Турцию во многом благодаря воле Мустафы Кемаля Паши. По-видимому, никто еще не называл его «Наполеоном Ближнего Востока», но, вероятно, рано или поздно это сделает какой-то предприимчивый журналист; для пути Кемаля к власти его методы автократичны и тщательно продуманы, даже его военная тактика, как говорят, напоминает Наполеона».

В статье, озаглавленной «When Kemal Ataturk Recited Shema Yisrael» еврейский автор Хиллел Халкин, процитировал Мустафу Кемаля Ататюрка:

«Я - потомок Шаббтая Цви - уже не еврей, а ярый поклонник этого пророка. Я считаю, что каждому еврею в этой стране было бы неплохо присоединиться к его лагерю».

Гершом Шолем написал в своей книге «Kabbalah» на стр. 330-331:

«Их литургии были написаны в очень небольшом формате, чтобы их можно было легко спрятать. Все секты так успешно скрывали свои внутренние дела от евреев и турок, что долгое время знание о них основывалось только на слухах и сообщениях посторонних. Рукописи дёнме, раскрывающие детали их Саббатианских идей, были представлены и исследованы только после того, как несколько семей дёнме решили полностью ассимилироваться в турецкое общество и передали свои документы друзьям из числа евреев Салоник и Измира. До тех пор, пока дёнме были сосредоточены в Салониках, институциональные рамки сект оставались нетронутыми, хотя несколько членов дёнме были активистами движения Младотурков, которое возникло в этом городе. Первая администрация, пришедшая к власти после революции младотурок в 1909 году, включала трех министров - дёнме, в том числе министра финансов Джавида Бека, который был потомком семьи Баруха Руссо и был одним из лидеров его секты. Одно из утверждений, которое обычно делалось многими евреями Салоник (отрицалось, однако, турецким правительством), состояло в том, что Кемаль Ататюрк имел происхождение дёнме. Этот взгляд с нетерпением поддержали многие религиозные противники Ататюрка в Анатолии».

Александр Никишин, «Колокол России»


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Добавлено: 13 июн 2018 в 12:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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