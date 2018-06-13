Украина не сможет воевать с Россией, признали в Киеве

Украинские военные признали, что страна не способна вести войну против России.

Один из старших офицеров штаба ООС Украины (операции Объединенных сил) высказал обоснованное мнение о том, стоит ли его стране воевать с Россией. Он считает, что в ВСУ понимают, что они не способны вести боевые действия против российских войск - Украина просто "не потянет" войну с Россией. Об этом сообщают украинские СМИ, не называя свои источники информации.

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Военный считает, что у Украины просто нет достаточного количества боеспособных соединений, для ведения полноценных боевых действий. Он добавил, что кроме того, у Киева не хватает мощностей на границах Харьковской, Черниговской или Сумской областей.

Подобные мнения высказываются и в действующей армии. Так не названный старший офицер ВСУ считает, что незадолго до выборов в руководстве страны появляются идеи нанесения массированного удара на одном из участков фронта для того, что бы одержать быструю и яркую локальную победу. Но, по мнению военного, с военной точки зрения это невозможно, так как Россия сразу окажет помощь, как в 2014 году, и все закончится катастрофой. Далее он привел сравнение с нападением Грузии на Южную Осетию, во время которого страна еле уцелела. Военный сказал, что выражает мнение большинства офицеров штаба ООС, которые не могут быть уверены в том, «что придет в голову большому начальству исходя из политической целесообразности накануне выборов».



Гайдук С.А, командующий ВМС Украины

По этому поводу экс-главнокомандующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что у ВМС Украины против России нет никаких шансов и на морских рубежах. По его мнению, если Москва использует боевую авиацию и "Калибры", то будет "как в Сирии", где эффективно уничтожались террористы. Российский военно-морской флот силен и постоянно пополняется, в отличие от украинского, считает Гайдук.

Свое мнение высказывают и волонтеры, занимающиеся сбором средств для помощи фронту. По их мнению, желание материально помогать боевым действиям все меньше и меньше.