Украина получила право на приведение в исполнение приговоров по делу «МН-17»

Во вторник, 12 июня, в Парламенте Нидерландов было одобрено соглашение с Украиной, которое касается преследования виновных в авиакатастрофе в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает DW.

Так, обвинительные приговоры могут быть приведены в исполнение на территории Украины. Однако, это возможно при условии, если осужденные не будут выданы Нидерландам.

В документе отмечено положение о том, что судебный процесс состоится в Нидерландах, скорее всего в Гааге, также предусмотрена возможность использования в судебных заседаниях видеосвязи.

В частности, посредством видеосвязи могут допрашиваться подозреваемые граждане Украины.

«Также урегулирован вопрос потенциальной передачи осужденных. Это важно, потому что украинская Конституция не допускает выдачи граждан», — заявили в Министерстве юстиции Украины.

По словам министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, одобрение соглашения — большой шаг на пути установления истины и привлечения к ответственности виновных, что очень важно для родственников жертв крушения.