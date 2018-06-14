Невеста пилота Формулы-1 взбудоражила поклонников топлес-фотосессиями

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон объявил о помолвке с бывшей моделью журнала Playboy Бриттни Уорд. Они встречаются с марта 2016 года.

Дженсону 38 лет. Он выступал за разные команды — Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn GP, McLaren. Дебютировал в 2000 году, а завершил карьеру в 2017 году. За это время британец 15 раз побеждал на этапах чемпионата мира. А чемпионский титул завоевал лишь однажды — в 2009 году.

27-летняя американка Бриттни Уорд произвела неизгладимое впечатление на болельщиков своими топлес-фотосессиями. Фанаты в комментариях отмечают невероятную сексуальность девушки.