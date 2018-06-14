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» » Невеста пилота Формулы-1 взбудоражила поклонников топлес-фотосессиями

Невеста пилота Формулы-1 взбудоражила поклонников топлес-фотосессиями


Добавлено: 14 июн 2018 в 00:58, Категория: Украина

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон объявил о помолвке с бывшей моделью журнала Playboy Бриттни Уорд. Они встречаются с марта 2016 года.

Дженсону 38 лет. Он выступал за разные команды — Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn GP, McLaren. Дебютировал в 2000 году, а завершил карьеру в 2017 году. За это время британец 15 раз побеждал на этапах чемпионата мира. А чемпионский титул завоевал лишь однажды — в 2009 году.

27-летняя американка Бриттни Уорд произвела неизгладимое впечатление на болельщиков своими топлес-фотосессиями. Фанаты в комментариях отмечают невероятную сексуальность девушки.

Невеста пилота Формулы-1 взбудоражила поклонников топлес-фотосессиями


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Добавлено: 14 июн 2018 в 00:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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