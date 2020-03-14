В Кремле раскрыли детали запроса Путина Конституционному суду

Днем в субботу радио Sputnik сообщило, что запрос Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Основной закон поступил конституционным судьям.
"Прошу Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения на основании результатов прямого общероссийского волеизъявления граждан статьи 81 Конституции РФ частью 31, предусматривающей распространение на президента РФ, занимающего эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, ограничения по количеству сроков, предусмотренных частью 3 данной статьи, без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, предусмотренных законом о поправке к Конституции РФ и изменяющих содержание конституционного статуса президента РФ", – указывается, в частности, в поступившем судьям сообщении главы государства.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции намечено на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
передавало, что Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию России.