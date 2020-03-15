Арктический холод уходит: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

Внезапный мартовский снег, который стал следствием прихода в Украину холодных масс арктического воздуха, прекратился. Тем не менее температура воздуха этой ночью упала до минусовых отметок, и днем 15 марта в Украине столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Холоднее всего в воскресенье будет в Харьковской области — 1−3 градуса тепла, а в Одессе возможно потепление до +7 градусов. При этом осадков по всей территории страны не ожидается.

В Киеве 15 марта ожидается ощутимый ветер — до 12 метров в секунду, дневная температура воздуха составит 2−4 градуса со знаком «плюс».

Прогноз на 15 марта

В ночь на 16 марта все еще ожидаются ночные заморозки до минус 6 градусов, однако дневная температура начнет повышаться. Так, в Киеве возможно потепление до 9 градусов выше нуля, а в западных регионах страны — до плюс 11 градусов.

Прогноз на 16 марта

Прогноз погоды на весь март читайте в статье «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».

