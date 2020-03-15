Показать меню
Актуально
В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией РЖД отменили поезда в Берлин и Париж РЖД отменили поезда в Берлин и Париж Глава минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров от Глава минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса Власти Испании гарантировали стабильные поставки Власти Испании гарантировали стабильные поставки продовольствия Коронавирус «объявил войну» Ирану: более 600 жертв эпидемии Коронавирус «объявил войну» Ирану: более 600 жертв эпидемии Меня отправили на карантин. Что теперь делать? Инструкция Меня отправили на карантин. Что теперь делать? Инструкция Под Киевом произошло страшное ДТП с жертвами: эксклюзивные Под Киевом произошло страшное ДТП с жертвами: эксклюзивные фото и видео В Кремле раскрыли детали запроса Путина Конституционному В Кремле раскрыли детали запроса Путина Конституционному суду В Южной Осетии рейтинги Freedom House назвали «слепыми» В Южной Осетии рейтинги Freedom House назвали «слепыми» Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса Умер основатель индастиала Дженезис Пи-Орридж Умер основатель индастиала Дженезис Пи-Орридж Елена Темникова призналась, что хотела сделать пластику Елена Темникова призналась, что хотела сделать пластику
Новости » Политика » Хроники «страны 404»: школьный апартеид по-украински

Хроники «страны 404»: школьный апартеид по-украински

Хроники «страны 404»: школьный апартеид по-украински

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о школьном образовании. Если его не пересмотрят — Украина встанет в один ряд с Южной Африкой времён апартеида, оккупированной нацистами Чехией 1939−1945 годов и Испанией времён диктатора Франко. К нормам, принятым в современной Европе, куда так Украина стремится, данный закон не имеет никакого отношения и полностью им противоречит.

13 марта Владимир Зеленский завершил процесс почти полной украинизации образования, запущенный ещё его предшественником Петром Порошенко в 2017 году. Верховная Рада приняла документ 327 голосами ещё 16 января, и вот президент поставил под ним свою подпись. Правда, «Оппозиционная платформа — За Жизнь» собирается оспорить документ, да и внутри самой правящей фракции «Слуга народа» раздаются голоса за пересмотр закона. Но пока что он принят и подлежит исполнению.

Согласно документу, вводится три модели изучения украинского языка в школах для представителей других народов. Первый, мягкий — для тех, кто «не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало». По факту речь идёт о малочисленных сегодня на Украине крымских татарах. Теперь крымско-татарские школьники (прежде всего в Херсонской области) смогут учиться в школе на родном языке с «основательным изучением украинского». То есть, они в иерархии стоят после природных украиноязычных.

Пониже стоят те, кто учится в школах, где преподают на языках государств Евросоюза. Здесь речь идёт о венграх, румынах, словаках и немцах Закарпатья, румынах Черновицкой области, поляках в ряде центральных и западных областей, болгарах Одесской области, греках. Под эту категорию смогут попасть и школы для молдаван Черновицкой и Одесской областей, если языком обучения в них объявят не молдавский, а румынский.

Дети-носители языков ЕС будут учиться на своём языке в начальной школе. Начиная с 5 класса, 20% предметов они станут изучать по-украински, и к 9 классу их доля достигнет 40%. В старших классах доля предметов, которые должны изучаться на государственном языке, достигнет минимум 60%. Высшее образование на этих языках получить будет нельзя. То есть, венгерский университет в закарпатском Берегово придётся или украинизировать, или закрыть.

Наконец, для всех остальных предусмотрены ещё более жёсткие условия. На деле «все остальные» — это миллионы русскоязычных школьников, ибо никаких иных «других школ» на Украине отродясь не имелось. Учиться по-русски дети смогут только в начальной школе, а уже в 5 классе 80% предметов им станут преподавать по-украински. И уже с нового учебного года все русские школы на Украине подлежат превращению в украинские. О вузах и говорить нечего.

Излишне говорить, что население ДНР и ЛНР, где украинской языковой среды (если не считать суржик в некоторых сёлах) нет и в помине, не захочет возвращаться в состав Украины при подобном раскладе. Пыткой такие условия станут и для школьников Харькова, Одессы, Днепра (Днеропетровска), Запорожья, где украиноязычной среды почти нет. Даже в Киеве и большинстве областных центров Центральной Украины она не является преобладающей.

Документ критиковали не только в России. Он вызвал недовольство в целом ряде стран ЕС — Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, а также в Молдавии. Дальше всех идёт Венгрия, которая блокирует диалог Украина — ЕС и Украина — НАТО. Венецианская комиссия Совета Европы тоже дала понять, что подобные нормы нарушают права человека. Ещё бы — европейские нормы предусматривают предоставление языку меньшинств официального статуса, если число его носителей в определённой местности составляет 20% и более.

Сравнения напрашиваются самые неприглядные. Например, с ЮАР в 1948—1989 годов, где действовали законы апартеида. Там тоже существовала «иерархия прав». На вершине пирамиды находились африканеры, ниже стояли другие белые. Ещё ниже располагались мулаты (цветные) и индийцы. Наконец, негритянское большинство было просто политически бесправным. Но даже они на специально отведённых территориях (бантустанах) имели право учиться на родных языках.

Украинский закон можно сравнить с нормами, которые действовали в оккупированной нацистами Чехии в 1939—1945 годах. Там немецкие власти протектората Богемия и Моравия закрыли все чешские высшие учебные заведения. Количество школ с обучением на чешском сокращали каждый год, а приём чешскоязычных детей в немецкие школы и гимназии ограничивали. Часть предметов в школах для чехов тоже надлежало преподавать по-немецки. Но даже здесь возможностей учиться на родном языке у чешских школьников было больше, чем на современной Украине.

Нечто похожее можно наблюдать в той части Словении, которую в 1941 году оккупировала Италия. Там даже чиновники могли общаться с местным населением по-словенски, а в школах тоже класс от класса росла доля обучения на итальянском. Хуже было только чехам из Судетской области, полякам из Гданьска и Познани, словенцам из областей, присоединённых к Рейху. Они даже начальных школ не имели, их обязывали учиться по-немецки.

Из более поздней практики вспоминается режим диктатора Франсиско Франко в Испании. Он также закрывал каталонские, баскские и галисийские школы, вводя полную кастилизацию образования и всей официальной жизни. Несмотря на его лютый антикоммунизм и антисоветизм, членство в западноевропейских организациях с подобными законами ему было заказано. Такой подход породил множество проблем, с которыми Испания не может справиться до сих пор.

Если говорить о современной Европе, то здесь в чистом виде украинским путём пошли только Латвия и Эстония, где русскоязычное образование или уже убрали совсем, или готовятся упразднить. Даже в Литве (пока) хотят ограничиться нормой в 60% предметов для русских и польских школ. В Хорватии сербским детям разрешается учиться в школе на кириллице — хотя многим хорватам подобное сильно не нравится.

Что касается закарпатских венгров, то они могут сравнить своё положение со Словакией и Румынией. В обеих странах ситуация с венгерским меньшинством остаётся острой. Несмотря на отсутствие официального статуса, словацкие венгры могут получить даже высшее образование на родном языке. В Румынии венгерский язык ограниченно используется на официальном уровне, но учиться по-венгерски местные мадьяры имеют право.

В Германии государство прямо финансирует сербо-лужицкие, датские и фризские школы. В Италии жители Южного Тироля могут учиться по-немецки, а Валле-д-Аоста — по-французски. В Великобритании валлийский язык носит в Уэльсе официальный статус. Сколь бы ни не нравилось каталонцам их положение, но каталанский язык (равно как и баскский с галисийским) имеют в ряде областей Испании официальный статус. В Нидерландах фризский язык носит официальный статус в провинции Фрисландия.

Образцом решения языкового вопроса могут считаться Швейцария и Финляндия. В первой есть три государственных языка, хотя свыше 70% коренного населения говорят по-немецки. Ретороманский носит статус официального. В Финляндии шведский является родным всего для 6% населения, но он имеет официальный статус. В Швеции финский язык не имеет столь высокого статуса, но на местном уровне его разрешается официально использовать.

Потому неудивительно, что недовольство украинским законом проявляют не только в России, но и в странах Евросоюза. Если они и имеют отношение к европейской действительности, то только к Европе 1920−1940-х годов, и исключительно к диктаторским режимам. Но скорее они напоминают гремучую смесь южноафриканского апартеида, законодательство оккупированной нацистами Чехии и Испанию времён Франко. Гремучую, ибо бесконечно терпеть подобное бесправие люди не станут.

Вадим Трухачёв, политолог, доцент РГГУ


Материалы по теме:

Президент Украины подписал закон об образовании
Порошенко подписал скандальный закон об образовании на Украине
Порошенко узаконил на Украине 12-летнее среднее образование
Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Добавлено: 15 мар 2020 в 04:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию

В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию

15 мар 00:07В мире
Биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса SARS-CoV-2. Исследование биологов и медиков из Сингапурского национального университета опубликовано далее..
Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

15 мар 01:21Россия
Фото: Александр Кондратюк / РИА НовостиРоссия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы. Об далее..
РЖД отменили поезда в Берлин и Париж

РЖД отменили поезда в Берлин и Париж

15 мар 01:35Экономика
Холдинг РЖД с 15 марта отменил поезда из Москвы в Берлин и Париж после решения Польши, по территории которой проходят эти составы, о закрытии международного пассажирского далее..
Глава минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

14 мар 23:49Главные новости
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса. "Между прочим, этот вирус детей не поражает, но умрут все пенсионеры", — сказал чиновник далее..
Власти Испании гарантировали стабильные поставки продовольствия

Власти Испании гарантировали стабильные поставки продовольствия

15 мар 01:42В мире
Власти Испании обещают обеспечить стабильные поставки продовольствия после введения в стране жестких ограничительных мер на передвижение на фоне пандемии коронавируса, сообщил далее..
Коронавирус «объявил войну» Ирану: более 600 жертв эпидемии

Коронавирус «объявил войну» Ирану: более 600 жертв эпидемии

15 мар 01:56Политика
Число заразившихся коронавирусом нового типа (Covid-19) в Иране достигло 12 729 человек, 611 умерли. Каждый третий из указанного числа заболевших уже выздоровел. Такие цифры далее..



Лента новостей
Волочкову раскритиковали за праздник с сухим льдом

Террористы сорвали первое патрулирование России и Турции в Идлибе

Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты

Путин объяснил разницу между олигархами 1990-х и современными

КС получил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию

В Италии от коронавируса за сутки погибли 398 человек

В Испании туристы столкнулись с полицией из-за мер по борьбе с коронавирусом

"Это были настоящие гонки": глава МИД рассказал, как из Франции вывезли в Украину десятки детей

Нидерландские ученые нашли антитело к коронавирусу

Королева Елизавета II и принц Филипп покинули Букингемский дворец из-за коронавируса

Россияне призвали взять танцора-пухляша из клипа Little Big на «Евровидение»

"Поганый язык": Самбурскую раскритиковали в сети, обвинив в оскорблении российских военных

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу

Звездный Instagram: суровые селфи, милые фото с питомцами и домашние кадры

Полиция США попросила преступников отложить преступления из-за коронавируса

Светлана Лобода отменила тур по Германии, Валерий Леонтьев взял творческую паузу, а Леди Гага не

Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»

Курс рубля начал расти

Петр Порошенко сбежал от украинских следователей в Испанию

Чемпион мира по кайтсерфингу из России заболел коронавирусом

Застрявшие в Египте украинские туристы рассказали, как проводят время в карантине (видео)

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Последние новости
Шура перенес серьезную операцию Шура перенес серьезную операцию Эзра, подвинься: как Томми Дорфман стал новой гей-иконой и модным инфлюенсером Эзра, подвинься: как Томми Дорфман стал новой гей-иконой и модным инфлюенсером Rolls Royce перейдет на выпуск аппаратов вентиляции легких Rolls Royce перейдет на выпуск аппаратов вентиляции легких Режим ЧС на Буковине: для оказания помощи пожилым людям созданы мобильные группы Режим ЧС на Буковине: для оказания помощи пожилым людям созданы мобильные группы Армении выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом Армении выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций «Яндекс» запустил карту распространения коронавируса «Яндекс» запустил карту распространения коронавируса С ветерком на пассажирском сиденье: Джиган едет домой из рехаба С ветерком на пассажирском сиденье: Джиган едет домой из рехаба Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом Дефицита товаров в московских магазинах нет Дефицита товаров в московских магазинах нет
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"