Китайский эксперт: Чрезвычайное положение в США это только начало

Соединённым Штатам предстоит пройти проверку на прочность заболеванием, масштабы которого пока до конца не ясны. Об этом заявил профессор Городского университета Гонконга Ван Цзянюй.

Как отмечает учёный, объявлением чрезвычайного положения президент США Дональд Трамп попытался мобилизовать нацию для борьбы с пандемией. Такое решение позволяет главе государства выделять экстренные средства из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом.

«Несмотря на то, что в демократическом обществе политики стараются воздерживаться от введения ограничений на права граждан, президент США пошёл на такой шаг, — констатирует эксперт. — Значит, ситуация действительно сложная».

При этом, как предупредил профессор. основные трудности ещё впереди: Европа и США становятся эпицентром заболевания.

«В сложившейся ситуации у Китая с США сохраняются варианты для сотрудничества, особенно в сфере разработки вакцины и лекарств от коронавируса», — считает сотрудник Китайской академии международных исследований Чжан Тэнцзюнь.

Как уже сообщало ИА Newstes, в США объявлено чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса. Следует отметить, что теперь ключевую роль в борьбе с эпидемией будет играть Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency — FEMA). Эта структура получает приоритет перед службами здравоохранения.