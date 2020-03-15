Клишас объяснил "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил необходимость голосования сразу за весь пакет поправок в Конституцию РФ "сквозным характером" вносимых изменений.

"Очень много сквозных поправок. Например, тот же самый важнейший социальный блок, мы дополняем полномочия правительства в связи с этим. То есть поправки носят сквозной характер. По тексту сложно очень будет, если граждане поддержали это, но не подержали какие-то другие положения" - сказал Клишас в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.





"Когда вы голосуете за какого-то политика, вам тоже что-то в нем нравится, что-то не нравится, но вы должны найти какой-то баланс внутри себя и принять решения. Есть плюсы и минусы, но все же этот человек соответствует представлениям о том, кто должен представлять ваши интересы и принимать решения", - отметил он.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.