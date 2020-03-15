Коронавирус «объявил войну» Ирану: более 600 жертв эпидемии

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Covid-19) в Иране достигло 12 729 человек, 611 умерли. Каждый третий из указанного числа заболевших уже выздоровел. Такие цифры накануне, 14 марта, озвучил представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 1365 новых случаев заражения коронавирусом», — сообщил иранский чиновник на специально созванной пресс-конференции в Тегеране, передаёт государственное информагентство IRNA.

По словам Джаханпура, зафиксирован 4339 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв эпидемии возросло до 611 человек», — указал он.

Несмотря на максимальное давление США на Иран и «нечеловечное воздействие (американских) санкций», шаги правительства Исламской Республики в борьбе с коронавирусом являются примерными по сравнению с другими странами. Об этом в субботу заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

«Ни одна страна, находящаяся под такими санкциями, не сможет так противостоять распространению коронавируса в мире, как это делает Иран», — отметил Роухани.

По его словам, все страны в настоящее время сталкиваются с проблемами из-за коронавируса, но ситуация в Иране особенная. При этом глава иранского правительства (посты президента и премьер-министра в ИРИ совмещены) назвал удовлетворительными действия местных властей в борьбе с Covid-19.

Напомним, Иран стал эпицентром распространения коронавируса в Ближневосточном регионе. В Кувейте, Бахрейне, Омане, Ливане, Ираке, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах выявлены случаи заболевания у путешественников, вернувшихся из Ирана. Одиннадцать стран, находящихся в географической близости от Ирана, закрыли сухопутные и воздушные границы с Исламской Республикой, поскольку вирус продолжает распространяться. Семь соседей Ирана — Ирак, Турция, Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Армения и Азербайджан — закрыли свои границы для Исламской Республики.