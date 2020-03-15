КС получил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию

Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в Конституционный суд России, сообщает пресс-служба суда.

Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок Конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.

"Четырнадцатого марта... В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона" о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающийся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования", - говорится в сообщении.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.