Кто болен, а кто нет? Мировые политики проверяются на коронавирус

Политики из высших эшелонов власти по всему миру опасаются за свое здоровье на фоне распространения коронавируса, многие на переговорах и важных встречах ограничивают рукопожатия, другие начали сдавать тесты на наличие в организме инфекции.

Так, лечащий врач американского лидера Дональда Трампа Шон Конли объявил, что результаты анализов его подопечного свидетельствуют об отсутствии коронавируса в организме.

"Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат", – приводятся слова медика в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

обнаружили коронавирус.

Специалисты сочли хорошим состояние как политика, так и его супруги, оба находятся в резиденции главы кабинета.

"Анализы, сделанные несколько часов назад в Монклоа (резиденция премьера) людям, которые близки к председателю правительства, показали положительный результат у его супруги Бегоньи Гомес. Как госпожа Гомес, так и председатель правительства чувствуют себя хорошо, оба находятся в Монклоа и следуют указаниям превентивных мер санитарных служб", – пояснили в пресс-службе испанского правительства.

Помимо этого, коронавирус обнаружили у двух членов кабинета министров Испании – министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса.

На карантин поместили и королеву Летисия, которая недавно присутствовала на мероприятии с участием Монтеро.