Матвиенко объяснила цель голосования по поправкам в Конституцию

Для окончательного принятия поправок в Конституцию РФ окончательное решение должны принять граждане, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор ответила на вопросы журналистов по итогам очередного 477 заседания верхней палаты в субботу, 14 марта.

"Может быть, я так образно скажу, в шахматах существует такое понятие "избыточная защита", которое входит в арсенал всех сильных игроков. Вот мне кажется, что вот такая защита с запасом позволяет нам поддержать тот курс на развитие страны", – сказала председатель Совфеда на вопрос журналиста, в чем необходимость всероссийского голосования по поправкам.

По ее мнению, президент принял решение вынести "столь серьезное системное изменение в Конституцию" на совет с россиянами, чтобы они решили, поддерживают ли они эти поправки.

"Мне кажется, что учет мнения наших людей – это всегда была принципиальная позиция президента и она очень своевременна. Вот здесь это тот случай, когда она не лишняя, а наоборот она придаст уверенности власти, в случае одобрения нашими гражданами в уверенности и правильности принимаемого решения, это повысит легитимность принятия решения по поправкам в Конституцию", – добавила Матвиенко.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ.