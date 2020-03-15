Националист выстрелил ракетницей в посольство России в Киеве

Неизвестный украинский националист выстрелил из ракетницы по зданию посольства России в Киеве.

Инцидент произошёл накануне вечером на т.н. «марше ветеранов», в котором приняли участие националисты и бывшие каратели АТО. Во время прохождения шествия неизвестный выстрелил из ракетницы в сторону российской дипмиссии, расположенной в Киеве на Воздухофлотском проспекте, 27. По данным РЕН ТВ, выпущенная ракета попала в крышу посольства.

Кроме того, по данным издания Strana.ua, украинские националисты порвали российский флаг.

Как уточняют украинские «Вести», украинская полиция и Нацгвардия выстроила перед зданием российского посольство кордон из автомобилей и металлической сетки, который препятствовал попыткам националистов совершить другие противоправные действия.