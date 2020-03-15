«Не было бы счастья»: «Ельцин-центр» прекратил работу из-за коронавируса

В Екатеринбурге из-за эпидемии коронавирусной инфекции прекратил работу «Ельцин-центр». Об этом сообщили представители самого центра, уточнив, что с завтрашнего дня, с 16 марта, музей Бориса Ельцина и арт-галерея работать не будут.

Также будет прекращены все культурные, образовательные и развлекательные программы. В центре заявили, что решение было принято несмотря на явные финансовые потери. Дата открытия центра после карантина пока не называется.

Как сообщало ИА Newstes , с момента открытия в 2015 году «Ельцин-центр» консолидирует вокруг себя либерально настроенную общественность, которая вместе с представителями иностранных организаций ведет в его стенах «культурно-просветительскую» деятельность. Например, 18 июня 2017 года в рамках программы «Шведская модель» была показана подборка «лучших короткометражных фильмов для детей». На показ привели около десяти детей в возрасте младше 12 лет. Собравшимся был продемонстрирован фильм о подростках, которые занимались сексом, курили и употребляли алкоголь. На этот кинопоказ в прокуратуру пожаловались тогда сразу несколько родительских общественных организаций.