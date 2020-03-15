Петр Порошенко сбежал от украинских следователей в Испанию

Экс-президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну накануне допроса в Госбюро расследований (ГБР), может находиться в Испании. Об этом сообщил источник в партии «Европейская солидарность».

Порошенко вместе с семьей 8 марта вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте. Неизвестно, находится ли до сих пор бывший украинский лидер в Испании или направился дальше. «Но точно на Украину он до сих пор не вернулся», — приводит слова источника «Страна.ua».

Напомним, адвокаты Порошенко сообщили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в ГБР, поскольку покинул страну.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований.