По тысяче гривен за "евробляху": на Галицкой таможне раскрыли схему вымогательства взяток

Оперативники Государственного бюро расследовании задержали «на горячем» инспектора Галицкой таможни, которая вымогала и получала взятки за за беспрепятственное растаможивание автомобилей, ввозимых в Украину. Напомним, ранее за вымогательство и получение взятки задержали и.о. начальника таможенного поста «Ковель» Волынской таможни.

Как сообщили в пресс-службе Бюро, размер «вознаграждения» был не очень значительным — 1000 гривен за каждое транспортное средство, однако за день на таможенном посту осуществляется растаможка более 100 автомобилей.

Таможенницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас планируется сообщения ей о подозрении.

Следственные действия продолжаются.

«В помещениях таможенного поста проводятся обыски с целью получения доказательств, подтверждающих факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды от граждан», — сообщили в ГБР.

Задержание подозреваемой

В случае доказательства вины, задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на днях сотрудники СБУ задержали руководителей структурных подразделений министерства юстиции и исполнительной службы, которые вымогали более 1 миллиона долларов взятки.