Под Киевом произошло страшное ДТП с жертвами: эксклюзивные фото и видео

Тройное ДТП произошло под вечер 14 марта на новой дороге в Ирпень недалеко от Романовки. Там столкнулись Audi, Chery и Lanos. Как рассказал «ФАКТАМ» водитель Lanos, он вместе с родственниками ехал в Киев.

Навстречу ему со встречного направления через сплошную линию разметки вылетела Audi. Авто по касательной «прошлось» по левой стороне Lanos, однако водителю удалось сохранить контроль за машиной, рассказал он.

А вот водителю Chery, которая следом оказалась на пути Audi, повезло гораздо меньше. Удар был лобовым. Пострадавших освобождали из салонов машин спасатели. Шансов выжить у обоих водителей не было.

Из-за аварии движение по этой дороге было значительно осложнено в обоих направлениях.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о смертельной аварии на Житомирщине, жертвой которой стала девушка-подросток.