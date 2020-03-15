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Новости » Украина » Под Ровно выпал мартовский снег: в сети показали яркие фото

Под Ровно выпал мартовский снег: в сети показали яркие фото

Под Ровно выпал мартовский снег: в сети показали яркие фото

Арктический холод, который начал заходить на территорию Украины в субботу, 14 марта, привел к возвращению зимы по крайней мере в северных регионах страны.

Так, в Ровенской области даже выпал снег.

Местные СМИ пестрят красочными фото. На них видно, что осадки были весьма ощутимыми.

Тем временем синоптики прогнозируют, что в регионе 15 марта порывы северо-западного ветра будут достигать 20 метров в секунду, а на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

Напомним, перед началом похолодания в Киеве с начала марта были побиты семь температурных рекордов.


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Добавлено: 15 мар 2020 в 06:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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