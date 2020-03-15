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Новости » Политика » Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры с евромайдана

Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры с евромайдана

Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры с евромайдана

Певица из Польши Алиция Шемплинская представила общественности видеоклип на конкурсную песню «Empires» для Евровидения. В ролике мелькают кадры с украинского евромайдана.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Евровидения. В самой песне есть такие слова:

«Это выглядит так легко — сжечь империю. Играя с огнем, возможно, это мы с тобой Сжигаем империю. Всему приходит конец, империи рушатся».

Во время исполнения песни мелькают кадры, как украинские боевики в Киеве сжигают автобус. Пользователи соцсетей иронизируют, что, наконец-то сбылась мечта Украины — «назвали империей».


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Добавлено: 15 мар 2020 в 10:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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