Проигнорировав коронавирусный запрет, «жёлтые жилеты» отожгли в Париже

Активисты движения «Жёлтые жилеты» проигнорировали приказ французских властей не собираться больше 100 человек, устроив накануне в Париже и Бордо массовую акцию, сжигая машины и разбивая витрины.

В Париже порядка тысячи человек вышли на демонстрации, скандируя «Долой Макрона!» В акции участвовали студенты из профсоюза Unef и активисты «Чёрного блока». Протестующие жгли машины и били окна магазинов. Беспорядки прошли, несмотря на распоряжение правительства об отмене из-за коронавируса всех массовый мероприятий с численностью более ста человек.

«Ядро протестного движения рассматривает шумиху вокруг вируса как часть капиталистического заговора, направленного на обвал финансовых рынков», — пишут местные СМИ.

По данным Rfi.fr, 14 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 4,5 тысяч человек. 91 пациент скончался. В субботу первый случай заражения коронавирусом выявлен у 71-летнего заключенного французской тюрьмы. Также коронавирус диагностировали у госсекретаря при министре комплексных экологических преобразований.