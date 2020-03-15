Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Ее возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди других участников группы — первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и другие.

Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в рабочей группе.