Путин уточнил об ограничении сроков в запросе о поправке в Конституцию

Президент России Владимир Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Запрос президента России о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в Конституционный суд России в субботу.

"Прошу Конституционный cуд РФ высказаться о допустимости дополнения на основании результатов прямого общероссийского волеизъявления граждан статьи 81 Конституции РФ частью 31, предусматривающей распространение на президента РФ, занимающего эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, ограничения по количеству сроков, предусмотренных частью 3 данной статьи, без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, предусмотренных законом о поправке к Конституции РФ и изменяющих содержание конституционного статуса президента РФ", - говорится в сообщении.

В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, соответствующий документ был опубликован на интернет портале правовой информации.