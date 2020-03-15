СМИ: Порошенко вернулся на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся в страну из Испании, пишет местное издание Strana.ua.

Отмечается, что приезд политика состоялся по причине грядущего закрытия авиасообщения в стране. Вместе с Порошенко в столичный аэропорт Борисполь из Лондона вернулись трое его детей.

По данным украинского издания, целью приезда Порошенко в Испанию было прохождение курса детоксикации в одной из клиник, лечение должно было продолжаться не меньше недели, однако ограничение авиасообщения скорректировало планы политика.

сообщило, что политик рассказал, почему сбежал Порошенко.