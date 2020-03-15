Судьи КС получили запрос Путина о проверке закона о поправках

Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в Конституционный суд России, сообщает РИА Новости пресс-службу суда.

Поправки вступят в силу, если судьи вынесут положительное заключение о соответствии поправок Основного закона, а также если на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут участие в референдуме.

"Четырнадцатого марта... В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона" о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающийся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования", – указано в сообщении инстанции.



Изменения Основного закона касаются новых требований, предъявляемых к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

сообщило, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила цель голосования по поправкам в Конституцию.