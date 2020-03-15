Трамп спешит на помощь: Вашингтон купит у сланцевиков 80 млн баррелей нефти

Вашингтон поможет сланцевой добыче тем, что будет выкупать у нее нефть. Правительство США собирается полностью заполнить Стратегические нефтяные резервы. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Мы собираемся наполнить их до самого верха», — заявил американский лидер.

Следом министр энергетики Дэн Броллетт издал распоряжение, по которому незамедлительно начинается закупка добытой в США нефти для Стратегического нефтяного резерва (СНР).

«В СНР сейчас находится 634 млн баррелей нефти. Полная мощность составляет 714 млн баррелей. Таким образом правительство купит 80 млн баррелей (или 450 тыс. баррелей в сутки в течение полугода)», — написал в Twitter ведущий корреспондент по энергетике агентства Bloomberg Жавье Блас. Он указал на то, что даже при нынешних низких ценах закупка обойдется правительству в $ 2,6 млрд: «По иронии, всего лишь несколько дней назад американское правительство продавало нефть из резерва, чтобы покрыть затраты бюджета. Теперь же американские сланцевики извлекут нефть из недр только для того, чтобы Дядя Сэм закачал ее обратно под землю и потратил на это миллиарды долларов налогоплательщиков».

Американский энергетический аналитик Джастин Якобс считает, что решение президента не поможет сланцевой добыче. «По сравнению с потерянным спросом объем закупки небольшой. Поэтому крайне сомнительно, что это приведет к росту цен на нефть. К тому же я не могу понять, как выкуп нефти по цене ниже себестоимости добычи может помочь», — заметил эксперт.