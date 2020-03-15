В Эстонии коронавирус выявлен уже у 171 человека

По состоянию на вечер 15 марта коронавирус Covid-19 в Эстонии диагностирован у 171 человек, за сутки выявлено 56 новых подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил в воскресенье эстонский Департамент здоровья, пишет err.ee.

По положению на вечер 14 марта в Эстонии было 115 подтвержденных случаев заражения Covid-19, к утру воскресенья добавилось 20 новых случаев.

С 31 января было сделано 1133 теста на Covid-19. В Эстонии возможности выявления коронавируса к настоящему моменту имеются в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, частной лаборатории Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

С учетом растущего распространения вируса, Департамент здоровья более не считает целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания, сосредоточившись на группах риска, работниках здравоохранения и других жизненно важных сфер.

Система здравоохранения Эстонии переведена на второй уровень готовности, что позволяет медицинским учреждениям переносить плановое лечение пациентов и сосредоточиться на людях с тяжелыми заболеваниями. Скорая помощь также сейчас отдает приоритет обслуживанию людей с тяжелыми симптомами.

Власти пришли к выводу, что разделение иностранных государств на категории пониженного и повышенного заражения коронавирусом больше нецелесообразно, потому что вирус распространился во все страны ЕС и высокий риск заражения присутствует в любом скоплении людей. В связи с этим жителям Эстонии рекомендуется избегать любых поездок и пребывания в местах скопления людей.

На данном этапе основной приоритет в Эстонии, как заявляется — не допустить распространения вируса среди групп риска (пожилых и хронически больных людей). Большое значение имеет информирование населения о профилактике вирусных заболеваний. Департамент здоровья повысил оценку риска широкого распространения коронавируса Covid-19 в Эстонии с низкой до средней.

«В конце февраля мы получили первое сообщение о том, что коронавирус, который теперь распространился по всему миру, достиг Эстонии. Вчера мы получили подтверждение первого официально выздоровевшего в Эстонии. Такие обнадеживающие сообщения начнут появляться в ближайшее время все чаще. Однако потребуются недели и месяцы, прежде чем мы сможем вернуться к нашему обычному ритму жизни. Тем временем нам необходимо как бороться с распространением вируса на уровне общества, так и каждый из нас должен прилагать усилия в индивидуальном порядке. Мы все должны следовать указаниям медицинских работников, соблюдать правила гигиены и избегать максимально тесного контакта с другими людьми. Также целесообразно избегать прикосновения к поверхностям и объектам, которые могут быть заражены вирусом, и использовать другие способы оплаты вместо наличных», — пишет в соцсети Facebook премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

«Правительство также принимает меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, предотвратить появление новых вспышек эпидемии в Эстонии и защитить здоровье всех жителей. Вчера вечером, как и многие другие страны Европейского Союза, мы решили закрыть наши границы, чтобы предотвратить распространение вируса через границы. Конечно, все наши жители и их близкие родственники по-прежнему могут вернуться в Эстонию. Мы также обеспечиваем транспортировку товаров и сырья при условии, что у перевозчиков отсутствуют симптомы заболевания. Пожалуйста, давайте беречь всех людей из групп риска коронавируса, которыми определенно являются пожилые люди и жители с хроническими заболеваниями. При симптомах простуды следует избегать прямого контакта со своими пожилыми родственниками и знакомыми. Медицинские работники, сотрудники полиции и пограничной службы, обслуживающий персонал в магазинах и других местах, а также все, чья работа требует высокой степени воздействия на человека, также подвергаются большему риску. Мы должны понимать, что мы не должны подвергать их риску заражения своими действиями. И напоследок. Давайте заботиться друг о друге и помогать друг другу. Замечать трудности, с которыми сталкиваются другие, и оказывать им поддержку, когда это необходимо и возможно. Конечно же, принимая все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Вместе мы обязательно преодолеем эти трудные времена и станем еще сильнее как общество. Берегите себя и пусть берегут Вас!», — заключает Ратас.

Президент Керсти Кальюлайд выступила в связи с заявлением, в котором сказала, что работа ни одной кризисной комиссии не принесет пользы, если весь народ не будет прилагать усилия сообща.

«Но ни одно чрезвычайное положение и ни одна кризисная комиссия не смогут нам помочь, если мы все вместе не будем прилагать усилия. Искренне благодарю всех служащих, политиков, обеспечивающих жизненно важные услуги лиц, а также сотрудников детских садов, продавцов в магазинах, водителей автобусов, курьеров доставки еды, журналистов и остальных, поддерживающих работу и жизнеспособность кровеносной системы нашего общества. Все мы впервые оказались в этой ситуации, все мы неизбежно беспокоимся о том, что нам принесет завтрашний день. Но мы все же продолжаем действовать как общество, именно как общество, а не отдельные ведомства, учреждения и комиссии. Сегодня очень многое зависит от инициативы каждого из нас. Не стоит ждать, пока комиссия решит, при необходимости нужно действовать самому, опираясь на здравый смысл и имеющуюся информацию — так действуют многие местные самоуправления. Кризисные комиссии по всей Эстонии принимают меры, которые нужны именно в их регионе», — сообщила Кальюлайд.

«В защите нуждаются пожилые, больные и слабые — нужно по возможности избегать близких контактов с ними, но поддерживать постоянную связь, например, по телефону. Постараемся сделать так, чтобы людям из групп риска не пришлось ходить в магазины и аптеки. Это по-настоящему опасно для жизни. Благодарю руководителей местных самоуправлений, которые подумали об этом. Надеюсь, что об этом же подумали и все люди помоложе. Вы позвонили своей матери или бабушке и предложили помощь? Сделайте это или найдите живущего поблизости друга или родственника помоложе, который может это сделать! А вы, руководитель учреждения или предприятия, организовали домашнюю работу своих работников, если это возможно? Подумали о том, как работать безопаснее, если контакты неизбежны? Разделили свой персонал на несколько групп, чтобы создать резерв на тот случай, если вирус поразит первую, работающую группу? Я верю, что вы это сделали. Еще раз — ни департамент здоровья, ни правительство, ни кто-либо другой не знаком лучше вас с условиями вашего учреждения, вашей семьи, вашей деревни. Мы все должны подумать, что мы сможем сделать, чтобы создать необходимую для сдерживания вируса социальную дистанцию или оставаться здоровыми даже когда сохранять значительную дистанцию невозможно. Давайте беречь друг друга! И доверять и поддерживать тех, кто оперативно руководит этим кризисом!», — заключила президент.