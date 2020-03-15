Показать меню
Актуально
В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией РЖД отменили поезда в Берлин и Париж РЖД отменили поезда в Берлин и Париж Глава минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров от Глава минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса Власти Испании гарантировали стабильные поставки Власти Испании гарантировали стабильные поставки продовольствия Коронавирус «объявил войну» Ирану: более 600 жертв эпидемии Коронавирус «объявил войну» Ирану: более 600 жертв эпидемии Меня отправили на карантин. Что теперь делать? Инструкция Меня отправили на карантин. Что теперь делать? Инструкция Под Киевом произошло страшное ДТП с жертвами: эксклюзивные Под Киевом произошло страшное ДТП с жертвами: эксклюзивные фото и видео В Кремле раскрыли детали запроса Путина Конституционному В Кремле раскрыли детали запроса Путина Конституционному суду В Южной Осетии рейтинги Freedom House назвали «слепыми» В Южной Осетии рейтинги Freedom House назвали «слепыми» Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса Умер основатель индастиала Дженезис Пи-Орридж Умер основатель индастиала Дженезис Пи-Орридж Елена Темникова призналась, что хотела сделать пластику Елена Темникова призналась, что хотела сделать пластику
Новости » Политика » В Эстонии коронавирус выявлен уже у 171 человека

В Эстонии коронавирус выявлен уже у 171 человека

В Эстонии коронавирус выявлен уже у 171 человека

По состоянию на вечер 15 марта коронавирус Covid-19 в Эстонии диагностирован у 171 человек, за сутки выявлено 56 новых подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил в воскресенье эстонский Департамент здоровья, пишет err.ee.

По положению на вечер 14 марта в Эстонии было 115 подтвержденных случаев заражения Covid-19, к утру воскресенья добавилось 20 новых случаев.

С 31 января было сделано 1133 теста на Covid-19. В Эстонии возможности выявления коронавируса к настоящему моменту имеются в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, частной лаборатории Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

С учетом растущего распространения вируса, Департамент здоровья более не считает целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания, сосредоточившись на группах риска, работниках здравоохранения и других жизненно важных сфер.

Система здравоохранения Эстонии переведена на второй уровень готовности, что позволяет медицинским учреждениям переносить плановое лечение пациентов и сосредоточиться на людях с тяжелыми заболеваниями. Скорая помощь также сейчас отдает приоритет обслуживанию людей с тяжелыми симптомами.

Власти пришли к выводу, что разделение иностранных государств на категории пониженного и повышенного заражения коронавирусом больше нецелесообразно, потому что вирус распространился во все страны ЕС и высокий риск заражения присутствует в любом скоплении людей. В связи с этим жителям Эстонии рекомендуется избегать любых поездок и пребывания в местах скопления людей.

На данном этапе основной приоритет в Эстонии, как заявляется — не допустить распространения вируса среди групп риска (пожилых и хронически больных людей). Большое значение имеет информирование населения о профилактике вирусных заболеваний. Департамент здоровья повысил оценку риска широкого распространения коронавируса Covid-19 в Эстонии с низкой до средней.

«В конце февраля мы получили первое сообщение о том, что коронавирус, который теперь распространился по всему миру, достиг Эстонии. Вчера мы получили подтверждение первого официально выздоровевшего в Эстонии. Такие обнадеживающие сообщения начнут появляться в ближайшее время все чаще. Однако потребуются недели и месяцы, прежде чем мы сможем вернуться к нашему обычному ритму жизни. Тем временем нам необходимо как бороться с распространением вируса на уровне общества, так и каждый из нас должен прилагать усилия в индивидуальном порядке. Мы все должны следовать указаниям медицинских работников, соблюдать правила гигиены и избегать максимально тесного контакта с другими людьми. Также целесообразно избегать прикосновения к поверхностям и объектам, которые могут быть заражены вирусом, и использовать другие способы оплаты вместо наличных», — пишет в соцсети Facebook премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

«Правительство также принимает меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, предотвратить появление новых вспышек эпидемии в Эстонии и защитить здоровье всех жителей. Вчера вечером, как и многие другие страны Европейского Союза, мы решили закрыть наши границы, чтобы предотвратить распространение вируса через границы. Конечно, все наши жители и их близкие родственники по-прежнему могут вернуться в Эстонию. Мы также обеспечиваем транспортировку товаров и сырья при условии, что у перевозчиков отсутствуют симптомы заболевания. Пожалуйста, давайте беречь всех людей из групп риска коронавируса, которыми определенно являются пожилые люди и жители с хроническими заболеваниями. При симптомах простуды следует избегать прямого контакта со своими пожилыми родственниками и знакомыми. Медицинские работники, сотрудники полиции и пограничной службы, обслуживающий персонал в магазинах и других местах, а также все, чья работа требует высокой степени воздействия на человека, также подвергаются большему риску. Мы должны понимать, что мы не должны подвергать их риску заражения своими действиями. И напоследок. Давайте заботиться друг о друге и помогать друг другу. Замечать трудности, с которыми сталкиваются другие, и оказывать им поддержку, когда это необходимо и возможно. Конечно же, принимая все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Вместе мы обязательно преодолеем эти трудные времена и станем еще сильнее как общество. Берегите себя и пусть берегут Вас!», — заключает Ратас.

Президент Керсти Кальюлайд выступила в связи с заявлением, в котором сказала, что работа ни одной кризисной комиссии не принесет пользы, если весь народ не будет прилагать усилия сообща.

«Но ни одно чрезвычайное положение и ни одна кризисная комиссия не смогут нам помочь, если мы все вместе не будем прилагать усилия. Искренне благодарю всех служащих, политиков, обеспечивающих жизненно важные услуги лиц, а также сотрудников детских садов, продавцов в магазинах, водителей автобусов, курьеров доставки еды, журналистов и остальных, поддерживающих работу и жизнеспособность кровеносной системы нашего общества. Все мы впервые оказались в этой ситуации, все мы неизбежно беспокоимся о том, что нам принесет завтрашний день. Но мы все же продолжаем действовать как общество, именно как общество, а не отдельные ведомства, учреждения и комиссии. Сегодня очень многое зависит от инициативы каждого из нас. Не стоит ждать, пока комиссия решит, при необходимости нужно действовать самому, опираясь на здравый смысл и имеющуюся информацию — так действуют многие местные самоуправления. Кризисные комиссии по всей Эстонии принимают меры, которые нужны именно в их регионе», — сообщила Кальюлайд.

«В защите нуждаются пожилые, больные и слабые — нужно по возможности избегать близких контактов с ними, но поддерживать постоянную связь, например, по телефону. Постараемся сделать так, чтобы людям из групп риска не пришлось ходить в магазины и аптеки. Это по-настоящему опасно для жизни. Благодарю руководителей местных самоуправлений, которые подумали об этом. Надеюсь, что об этом же подумали и все люди помоложе. Вы позвонили своей матери или бабушке и предложили помощь? Сделайте это или найдите живущего поблизости друга или родственника помоложе, который может это сделать! А вы, руководитель учреждения или предприятия, организовали домашнюю работу своих работников, если это возможно? Подумали о том, как работать безопаснее, если контакты неизбежны? Разделили свой персонал на несколько групп, чтобы создать резерв на тот случай, если вирус поразит первую, работающую группу? Я верю, что вы это сделали. Еще раз — ни департамент здоровья, ни правительство, ни кто-либо другой не знаком лучше вас с условиями вашего учреждения, вашей семьи, вашей деревни. Мы все должны подумать, что мы сможем сделать, чтобы создать необходимую для сдерживания вируса социальную дистанцию или оставаться здоровыми даже когда сохранять значительную дистанцию невозможно. Давайте беречь друг друга! И доверять и поддерживать тех, кто оперативно руководит этим кризисом!», — заключила президент.


Материалы по теме:

В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 135 человек
В Сингапуре выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом
Минздрав подтвердил отсутствие новых случаев коронавируса в Украине
Коронавирус: в Великобритании за сутки выявили 12 новых случаев заражения
Добавлено: 15 мар 2020 в 21:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию

В геноме коронавируса нашли первую крупную мутацию

15 мар 00:07В мире
Биологи из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса SARS-CoV-2. Исследование биологов и медиков из Сингапурского национального университета опубликовано далее..
Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

15 мар 01:21Россия
Фото: Александр Кондратюк / РИА НовостиРоссия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы. Об далее..
РЖД отменили поезда в Берлин и Париж

РЖД отменили поезда в Берлин и Париж

15 мар 01:35Экономика
Холдинг РЖД с 15 марта отменил поезда из Москвы в Берлин и Париж после решения Польши, по территории которой проходят эти составы, о закрытии международного пассажирского далее..
Глава минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава минздрава Украины предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

14 мар 23:49Главные новости
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса. "Между прочим, этот вирус детей не поражает, но умрут все пенсионеры", — сказал чиновник далее..
Власти Испании гарантировали стабильные поставки продовольствия

Власти Испании гарантировали стабильные поставки продовольствия

15 мар 01:42В мире
Власти Испании обещают обеспечить стабильные поставки продовольствия после введения в стране жестких ограничительных мер на передвижение на фоне пандемии коронавируса, сообщил далее..
Коронавирус «объявил войну» Ирану: более 600 жертв эпидемии

Коронавирус «объявил войну» Ирану: более 600 жертв эпидемии

15 мар 01:56Политика
Число заразившихся коронавирусом нового типа (Covid-19) в Иране достигло 12 729 человек, 611 умерли. Каждый третий из указанного числа заболевших уже выздоровел. Такие цифры далее..



Лента новостей
Волочкову раскритиковали за праздник с сухим льдом

Террористы сорвали первое патрулирование России и Турции в Идлибе

Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты

Путин объяснил разницу между олигархами 1990-х и современными

КС получил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию

В Италии от коронавируса за сутки погибли 398 человек

В Испании туристы столкнулись с полицией из-за мер по борьбе с коронавирусом

"Это были настоящие гонки": глава МИД рассказал, как из Франции вывезли в Украину десятки детей

Нидерландские ученые нашли антитело к коронавирусу

Королева Елизавета II и принц Филипп покинули Букингемский дворец из-за коронавируса

Россияне призвали взять танцора-пухляша из клипа Little Big на «Евровидение»

"Поганый язык": Самбурскую раскритиковали в сети, обвинив в оскорблении российских военных

"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу

Звездный Instagram: суровые селфи, милые фото с питомцами и домашние кадры

Полиция США попросила преступников отложить преступления из-за коронавируса

Светлана Лобода отменила тур по Германии, Валерий Леонтьев взял творческую паузу, а Леди Гага не

Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»

Курс рубля начал расти

Петр Порошенко сбежал от украинских следователей в Испанию

Чемпион мира по кайтсерфингу из России заболел коронавирусом

Застрявшие в Египте украинские туристы рассказали, как проводят время в карантине (видео)

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Последние новости
Шура перенес серьезную операцию Шура перенес серьезную операцию Эзра, подвинься: как Томми Дорфман стал новой гей-иконой и модным инфлюенсером Эзра, подвинься: как Томми Дорфман стал новой гей-иконой и модным инфлюенсером Rolls Royce перейдет на выпуск аппаратов вентиляции легких Rolls Royce перейдет на выпуск аппаратов вентиляции легких Режим ЧС на Буковине: для оказания помощи пожилым людям созданы мобильные группы Режим ЧС на Буковине: для оказания помощи пожилым людям созданы мобильные группы Армении выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом Армении выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций Путин оправдал сверхдоходы глав госкорпораций «Яндекс» запустил карту распространения коронавируса «Яндекс» запустил карту распространения коронавируса С ветерком на пассажирском сиденье: Джиган едет домой из рехаба С ветерком на пассажирском сиденье: Джиган едет домой из рехаба Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом Путин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом Дефицита товаров в московских магазинах нет Дефицита товаров в московских магазинах нет
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"