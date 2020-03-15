В Южной Осетии рейтинги Freedom House назвали «слепыми»

Правозащитная организация Freedom House в докладе «Свобода в мире — 2020: борьба за демократию без лидеров» опубликовала рейтинг о состоянии свободы в мире на 2020 год. На схеме отдельно указаны «уровни свободы» стран, в их числе Южная Осетия. Республика попала в число «несвободных стран», набрав всего 10 баллов по 100-балльной шкале: два балла — за «политические права» и восемь за «гражданские свободы». В мировом рейтинге Южная Осетия рядом с Азербайджаном, Ливией, Сомали, Йеменом и Суданом.

В Цхинвале отреагировали на доклад организации. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне и бюджет ее финансируется правительством США — факт, резонно вызывающий сомнения в объективности исследований организации, отмечает газета «Южная Осетия». Своего рода доказательством этому, пишет издание, являются опубликованные данные по Грузии, своего протеже обидеть американская якобы неправительственная организация не могла, поэтому из ста возможных Грузия набрала 61 балл и попала в число «частично свободных» стран: за «политические права» — 24 балла и «гражданские свободы» — 37 баллов.

Как отмечает уполномоченный по правам человека при президенте РЮО Инал Тасоев, состояние прав и свобод человека в государстве действительно важный показатель развития. Проблемы соблюдения прав человека есть и в Южной Осетии, но в республике проблемы не замалчиваются, они освещаются в государственных СМИ и обсуждаются, подчеркнул он. По словам Тасоева, правозащитные институты в республике поддерживаются государством, что имеет положительную динамику в обеспечении прав и свобод граждан. Freedom House хочет показать, что политические права в Южной Осетии реализуются на два балла, отметил он.

«Между тем мы помним и иные оценки различных международных организаций, касаемо уровня проведения выборов и их прозрачности. Что касается иных конституционных прав, то и здесь есть, что отметить. За последние годы обеспечиваемость государством граждан жильем возросла в разы. Но мы не знаем ни о методиках Freedom House, ни о том, откуда они берут информацию. Возможно, если бы они хоть раз удосужились приехать в РЮО и на месте изучить состояние прав и свобод человека, оценка была бы иной. Хотя мы прекрасно понимаем предвзятость этой организации и ее ежегодных рейтингов», — заявил Тасоев.

Председатель комитета парламента РЮО по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев не доверяет данным исследования. Откуда западные и международные организации берут информацию и формируют рейтинги — непонятно. Ведь в Южной Осетии никто не проводил соцопросов, не интересовался мнением местных экспертов или жителей.

«Я не знаю, где брала информацию Freedom House, в Грузии или в Южной Осетии. Сомневаюсь, что основа рейтинга — конкретные факты. Если бы они указали на конкретные нарушения политических и гражданских прав, это другое дело. Если существуют мелочи, которые есть во всех странах, то мы обойдемся без оценок западных организаций. Мы сами в состоянии разбираться и решать внутренние проблемы без оценок подобных организаций», — отметил глава комитета.

Свои рейтинги, отметил Дриаев, Freedom House делает вслепую, поэтому не стоит ей доверять.