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Новости » Украина » Застрявшие в Египте украинские туристы рассказали, как проводят время в карантине (видео)

Застрявшие в Египте украинские туристы рассказали, как проводят время в карантине (видео)

Застрявшие в Египте украинские туристы рассказали, как проводят время в карантине (видео)

Украинские туристы, которые были помещены на карантин в Египте, жалуются, что им не разрешают покидать номера отелей, и за ними не присылают самолеты, тогда как граждан других стран вывозят из гостиниц. Соответствующие видео они публикуют в интернете.

Так, Валерий Стрелец, который находится в Reef Oasis Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе, сообщил, что, по слухам, из гостиницы, расположенной в одной линии с их отелем, вчера забрали итальянку в возрасте, у которой подтвердился коронавирус. По его словам, визуально туристов из Украины много. Никакой информации о том, когда и как они смогут покинуть Египет, нет.


Валерий отметил, что карантин на территории отеля объявили около 09:30. Однако автобусы постоянно забирают итальянцев и куда-то их вывозят, хотя если бы карантин был полный, такое было бы невозможным.

«Итальянцы выезжают полным ходом, а Украина сидит в номерах и ждет указаний», — сказал Стрелец.

По его словам, находиться в номерах очень жарко, душно, поэтому все же люди стараются незаметно их покидать и гулять хотя бы по территории.

«Кормят не по тарифу „all inclusive“, а по тарифу сухпай», — добавил украинец. Он также сообщил, что если нужны лекарства, памперсы, детское питание — руководство отеля готово все это предоставить.

По мнению украинца, государство не должно бросать своих туристов в ситуации, которая сложилась.

Одна из туристок сообщила, что туристические операторы отменили обратные билеты туристам в Египте и теперь они не знают, когда вернутся домой.

Украинским туристам удалось заснять процесс эвакуации других иностранных граждан из отеля.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в курортном городе Шарм-Эль-Шейх на карантин перевели 750 украинских туристов. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает УНИАН.

«Посольство Украины в Египте сообщает о 750 гражданах Украины, которые находятся на 14-дневном карантине в отеле Reef Oasis Beach Resort (город Шарм Эль Шейх)», — заявил Погорельцев.

Он добавил, что карантин введен в связи с выявлением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле.

Как писали «ФАКТЫ», ранее коронавирусом заразился украинский дипломат, работающий в одной из стран мира. Из-за этого зарубежные дипломатические учреждения Украины временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленные обработки запросов граждан.


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Добавлено: 15 мар 2020 в 18:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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