Аксенов назвал крымский референдум эталонным образцом демократии

Крымский референдум, проведенный шесть лет назад, стал "эталонным образцом прямой демократии", заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, шесть лет назад крымчане выбрали единство с Россией, изменив тем самым ход отечественной и мировой истории.

"Наш референдум можно с полным правом назвать эталонным образцом прямой демократии. Крымчане реализовали свое право на самоопределение в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права", - говорится в обращении Аксенова, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, все эти годы "враги России и Крыма, как заведенные, повторяли, что референдум якобы проходил "под дулами автоматов".