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Новости » Политика » Чехия самоизолировалась изнутри: Прага опустела, бизнес несёт убытки

Чехия самоизолировалась изнутри: Прага опустела, бизнес несёт убытки

Чехия самоизолировалась изнутри: Прага опустела, бизнес несёт убытки

С понедельника, 16 марта, Чехия закрывается изнутри: гражданам страны и тем, у кого есть ПМЖ, отсюда не выехать, а иностранцы не смогут приехать, если только у них нет постоянного вида на жительство. Ранее правительство Андрея Бабиша приняло решение закрыть все рестораны, пивные и кафе, открыты будут только столовые при предприятиях. Прага опустела ещё за несколько дней до вступления в силу этих правил. Большинство туристов экстренно уехали или улетели. Из развлечений остались только прогулки по красивому опустевшему городу. Музеи, театры, спортклубы закрыты, передаёт Международное французское радио (RFI).

Русскоязычные экспаты и эмигранты в соцсетях договариваются пойти посмотреть опустевший Карлов мост, что, действительно, является редким зрелищем. Англоязычный сегмент призывает сидеть дома. К последним прислушались немногие. Около формально закрытых кафе и ресторанов выстроились очереди за едой и напитками на вынос. Парки полны гуляющих. Впервые за многие годы в центре Праги слышишь в основном чешскую, а не иностранную речь. Пражане, обычно избегающие туристических мест, гуляют по Пражскому мосту.

Тяжелее всех сейчас приходится пожилым людям. Продукты после объявления чрезвычайного положения в стране начали активно раскупать, в первую очередь, дешевые или по акциям. Пожилые люди физически и материально не могут закупиться впрок — для них это тяжело и дорого. Сейчас в соцсетях появилось несколько групп, где люди самоорганизуются для помощи пожилым и тем, кто заперт на карантине. Там можно и попросить привезти продукты или лекарства, и записаться в волонтёры.

Решение закрыть рестораны, кафе и магазины (кроме продуктовых и аптек) правительство приняло в ночь на субботу, 14 марта. Многие заведения общепита, впрочем, к этому готовились: большинство работает со службами доставки. В Праге три крупных оператора, через которых можно заказать еду на дом. Практически все кафе воспользовались лазейкой в запрете — правительство разрешило ресторанам продавать еду на вынос. Поэтому вполне респектабельные заведения сейчас торгуют как Макдональдс.

Серьёзный удар пандемия коронавируса нанесла по туристическому бизнесу Чехии. Путешественников, по крайней мере из соседних Германии и Австрии, почти не осталось. Номер в пятизвездочном отеле в центре Праги можно снять сейчас меньше, чем за 50 евро в сутки. Практически без работы остались многочисленные гиды. Национальный перевозчик Smartwings/Czech Airlines тоже несёт потери — авиакомпания приостановила полёты.

Чрезвычайное положение, которое действует сейчас в республике, предполагает лишение некоторых прав. Но появились и послабления со стороны государства. Например, время подачи налоговых деклараций продлили на три месяца. Режим ЧП правительство ввело 13 марта, сроком на месяц. Его могут продлить, но для этого кабинету министров понадобится уже разрешение парламента.

По данным на 15 марта, число заражённых коронавирусом в Чехии выросло до 231 человека, 3 марта в стране было диагностировано только три случая инфицирования. В рамках борьбы с пандемией власти готовы ужесточить карантин и разрешить выходить из дома только на работу или за продуктами. Впрочем, многие не соблюдают карантин, посетовал ранее премьер Бабиш.


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Добавлено: 16 мар 2020 в 03:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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