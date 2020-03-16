COVID-19 наступает: названо количество украинцев за рубежом, зараженных коронавирусом

По состоянию на вечер воскресенья за границей находятся шестеро украинцев, зараженных коронавирусом, не считая проживающую за рубежом актрису Ольгу Куриленко.

Такие данные привели в Министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что по двое украинцев лечатся в Италии и Германии, по одному — в Молдове и ОАЭ.

Кроме того, пять украинцев, у которых обнаружили коронавирус за рубежом, уже выздоровели. Одна украинка умерла от коронавируса 13 марта в Италии.

Также сообщается, что 170 украинцев эвакуировали из пораженных коронавирусом зон: 45 — из Китая, 2 — из лайнера «Grand Princess», 123 — из Италии.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в Шарм-эль-Шейх (Египет) в понедельник, 16 марта, прилетит консул, чтобы оказать помощь украинцам, которых поместили на карантин из-за вспышки коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса в Украине было принято решение о закрытии границы для иностранцев на две недели. Ограничения начали действовать сегодня в полночь и будут в силе до 3 апреля.