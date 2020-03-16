Показать меню
Актуально
В Узбекистане выявили контактировавших с заболевшей В Узбекистане выявили контактировавших с заболевшей коронавирусом Трамп спешит на помощь: Вашингтон купит у сланцевиков 80 Трамп спешит на помощь: Вашингтон купит у сланцевиков 80 млн баррелей нефти Россиянам объяснили разницу между коронавирусом и гриппом Россиянам объяснили разницу между коронавирусом и гриппом Светлана Лобода отменила тур по Германии, Валерий Леонтьев Светлана Лобода отменила тур по Германии, Валерий Леонтьев взял творческую паузу, а Леди Гага не выходит из дома – как коронавирус меняет планы звезд Матвиенко объяснила цель голосования по поправкам в Матвиенко объяснила цель голосования по поправкам в Конституцию Лидия Федосеева-Шукшина стала жертвой мошенников Лидия Федосеева-Шукшина стала жертвой мошенников Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры с евромайдана Мишустин дал поручения по борьбе с коронавирусом Мишустин дал поручения по борьбе с коронавирусом Кто болен, а кто нет? Мировые политики проверяются на Кто болен, а кто нет? Мировые политики проверяются на коронавирус Режим ЧС на Буковине: для оказания помощи пожилым людям Режим ЧС на Буковине: для оказания помощи пожилым людям созданы мобильные группы Националист выстрелил ракетницей в посольство России в Киеве Националист выстрелил ракетницей в посольство России в Киеве Назван способ победить вызванный коронавирусом кризис в Назван способ победить вызванный коронавирусом кризис в экономике Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире Украинские туристы застряли в Египте из-за карантина в Украинские туристы застряли в Египте из-за карантина в отелях
Новости » Украина » Граница на замке: в Украину прекратили впускать иностранцев

Граница на замке: в Украину прекратили впускать иностранцев

Граница на замке: в Украину прекратили впускать иностранцев

В связи с распространением COVID-19 во всем мире и появившимся случаями заболевания им в Украине с полуночи 16 марта в страну прекратили впускать иностранцев, а также закрыли около сотни пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии COVID-19. Так, с 00.00 16 марта временно закрывают около сотни пунктов пропуска (контроля), еще в почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение. Продолжат работать пункты пропуска, у которых большая пропускная способность», — сказано в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.

Также с полуночи временно запрещен въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Исключения касаются лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, являющихся супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей.

Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.

«Подчеркиваем: граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину. СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться — обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений», — отмечают в ГПСУ.

Указанные ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято другое решение.

Напомним, что 13 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по вопросу предотвращения распространения коронавируса. По результатам заседания было принято решение о закрытии границы и прекращении авиасообщения.

14 марта Кабмин поддержал данное решение СНБО и уже вечером 14 марта оно было введено в действие указом президента.

С 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки. Украинцы въехать в страну смогут, но только на собственном авто.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с наступлением коронавируса в Украине решили переделать все больницы в инфекционные стационары.


Материалы по теме:

ГПСУ пояснила, почему ряду иностранцев отказали во въезде
ГПСУ: все пункты пропуска на границе разблокированы
Украина ввела биометрический контроль на всех пунктах пропуска с Россией
Источник о претензиях Польши: между РФ и Белоруссией нет международных КПП
Добавлено: 16 мар 2020 в 02:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

В Узбекистане выявили контактировавших с заболевшей коронавирусом

В Узбекистане выявили контактировавших с заболевшей коронавирусом

15 мар 10:07В мире
Граждан России на борту авиарейса из Парижа в Ташкент, где был зафиксирован случай заболевания коронавирусом COVID-19 у гражданки Узбекистана, не было, сообщил РИА Новости в далее..
Трамп спешит на помощь: Вашингтон купит у сланцевиков 80 млн баррелей нефти

Трамп спешит на помощь: Вашингтон купит у сланцевиков 80 млн баррелей нефти

15 мар 07:49Политика
Вашингтон поможет сланцевой добыче тем, что будет выкупать у нее нефть. Правительство США собирается полностью заполнить Стратегические нефтяные резервы. Об этом объявил президент далее..
Россиянам объяснили разницу между коронавирусом и гриппом

Россиянам объяснили разницу между коронавирусом и гриппом

15 мар 09:49Россия
Фото: Виталий Белоусов / РИА НовостиРоспотребнадзор рассказал россиянам о сходствах и различиях между гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19, пандемия которой зафиксирована в далее..
Светлана Лобода отменила тур по Германии, Валерий Леонтьев взял творческую паузу, а Леди Гага не выходит из дома – как коронавирус меняет планы звезд

Светлана Лобода отменила тур по Германии, Валерий Леонтьев взял творческую паузу, а Леди Гага не выходит из дома – как коронавирус меняет планы звезд

15 мар 19:07Шоу-бизнес
Из-за коронавируса знаменитости не только боятся гастролировать по зарубежью, но и не решаются покидать стены родного дома. Артисты активно переносят концерты и выступления, далее..
Матвиенко объяснила цель голосования по поправкам в Конституцию

Матвиенко объяснила цель голосования по поправкам в Конституцию

15 мар 08:21Политика
Для окончательного принятия поправок в Конституцию РФ окончательное решение должны принять граждане, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Сенатор ответила на далее..
Лидия Федосеева-Шукшина стала жертвой мошенников

Лидия Федосеева-Шукшина стала жертвой мошенников

15 мар 08:35Шоу-бизнес
Недавно вдова классика советского кино, известного писателя Василия Шукшина выиграла юридический спор. Лидия Николаевна отсудила компенсацию в размере около 100 тысячи рублей за далее..



Лента новостей
Коронавирус против Нового Шелкового пути — китайский мегапроект под угрозой

Нефть марки Brent отыграла в цене $1,2

Уникальные вещи из архива Пабло Неруды продадут на аукционе

За счет Киева: малоизвестная фирма сделает Украину хранилищем СПГ из США

Криштиану Роналду переделает свои отели в бесплатные больницы для зараженных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8236 человек

Одесса уходит на тотальный карантин: в городе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

Представлен план поддержки российской экономики в условиях коронавируса

Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Идлибе

Россиянин выстрелил из пневматического пистолета по громким промоутерам

Аргентина закрыла границы из-за коронавируса

Сыгравшая девушку Бонда актриса заразилась коронавирусом

Ретейлеры подтвердили рост спроса на продукты питания и средства гигиены

Сын Гарри и Меган Маркл проведет лето в Англии с прабабушкой

На Венецианской биеннале представят самый черный в мире цвет

Кудрин объяснил снижение ключевой ставки ФРС США

Чехия самоизолировалась изнутри: Прага опустела, бизнес несёт убытки

В Нью-Йорке школы закроют до 20 апреля из-за коронавируса

Три ритуала на пробуждение любви ко дню весеннего равноденствия

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

Граница на замке: в Украину прекратили впускать иностранцев

Клишас: поправка о роли парламента повысит ответственность министров

Последние новости
На Украине в ходе празднования Дня добровольца чуть не сожгли российское посольство На Украине в ходе празднования Дня добровольца чуть не сожгли российское посольство COVID-19 наступает: названо количество украинцев за рубежом, зараженных коронавирусом COVID-19 наступает: названо количество украинцев за рубежом, зараженных коронавирусом СМИ: в Москве найден мёртвым снайпер, охранявший Путина СМИ: в Москве найден мёртвым снайпер, охранявший Путина Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса В «новой церкви» Украины от коронавируса спасаются зигованием В «новой церкви» Украины от коронавируса спасаются зигованием В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении» В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении» В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова Розничные продажи в Китае упали на 20,5% из-за коронавируса Розничные продажи в Китае упали на 20,5% из-за коронавируса Россиян уведомят о размере будущей пенсии Россиян уведомят о размере будущей пенсии Названо главное препятствие для кораблей НАТО при разведке у Крыма Названо главное препятствие для кораблей НАТО при разведке у Крыма Кремлевский повар раскрыл рецепт "правильного" борща с зажаркой Кремлевский повар раскрыл рецепт "правильного" борща с зажаркой
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"