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Новости » Шоу-бизнес » Художник Юлия Мамонтова провела мастер-класс по нетрадиционной технике живописи «Энкаустика» для воспитанников детского дома

Художник Юлия Мамонтова провела мастер-класс по нетрадиционной технике живописи «Энкаустика» для воспитанников детского дома

Художник Юлия Мамонтова провела мастер-класс по нетрадиционной технике живописи «Энкаустика» для воспитанников детского дома

14 марта 2020 года художник Юлия Мамонтова (Забродина) и арт-куратор Юлия Трушля провели мастер-класс по нетрадиционной технике живописи «Энкаустика» для воспитанников детского дома во Владимирской области, который подарил детям восторг и хорошее настроение, сообщает pronline.ru.
 
Художник Юлия Мамонтова (Yulia Mamontova) представила детям древнюю и редкую технику живописи — энкаустика, рассказала про инструменты, с которыми работает художник-энкауст и показала, как создаются картины. Художественный мастер-класс и тренировка по футболу от женской футбольной команды «Основной инстинкт» были организованы в рамках акции благотворительного фонда «Белый» Артура Овчинникова. Кроме этого, волонтеры фонда привезли подарки воспитанникам учреждения - канцелярские товары, игрушки, книги, обувь, футбольную форму и многое другое. Такие поездки в детские дома Артур Овчинников и его фонд организуют регулярно. 
 
Под руководством Юлии Мамонтовой и под контролем педагогов дети изучали технику живописи «Энкаустика» и написали свои собственные работы горячими восковыми красками из пчелиного воска, смолы и пигментов. С таким необычным способом создания произведений живописи они познакомились впервые. 
 
Художественный руководитель, педагог первой категории со стажем работы 23 года, Надежда Евгеньевна Крылова-Пешкова рассказала, что знает историю энкаустики, которая появилась в древние века, но на практике никогда с ней не сталкивалась. «Я не слышала, чтобы кто-то из художников в России работал в этой технике. Очень необычные и яркие картины, создавать которые может каждый. Думаю, энкаустика заслуживает не меньшего внимания и популярности, чем другие виды живописи», — добавила она.
 
После двухчасового мастер-класса, арт-куратор Юлия Трушля отметила: «Энкаустику необходимо опять возродить в России, чтобы каждый желающий смог познакомиться и прикоснуться к древнейшей технике живописи, которая позволяет сохранить цвет и долговечность произведения на века. Мне кажется сейчас она незаслуженно забыта».
 
ДЛЯ СПРАВКИ: 
 
Энкаустика (от древнегреческого «выжигать») — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. В древности она служила разным целям: ей писали портреты, украшали корабли, расписывали стены, скульптуры. Работы отличала необычайная долговечность — они хорошо сохранялись спустя тысячелетия, не теряли своей яркости. Этот метод живописи можно назвать одним из самых таинственных, удивительных и древних. В Египте, где как считают и зародилась энкаустика, в XIX веке были найдены росписи, относящиеся к III веку до н.э. В период средневековья на смену энкаустики пришла масляная живопись более удобная для работы. В прошлом веке огромный вклад за восстановление внес художник Василий Хвостенко с дочерью Татьяной Хвостенко, в 1930 – 1960 г. он открыл секреты древних энкаустических красок и технологий, поделился рецептурами. На сегодняшний день работы в этой технике мало распространены, про технологию работы с воском не вспоминали, но их оригинальность очень высоко ценится среди знатоков, любителей красивых и натуральных произведений искусства, людей, которые ценят естественность в наше время цифровых технологий.
 
 Это сложный, трудоемкий современный метод, но упрощенный по сравнению с древними эпохами, поскольку появились нагревательные плиты и новые технологии. Энкаустика требует от художника особого мастерства, тщательности, трудолюбия, поскольку воск застывает очень быстро, с другими работами в технике энкаустика можно ознакомиться здесь: @artist_my_julia

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Добавлено: 16 мар 2020 в 16:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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