Иностранцам запретят въезжать в Россию до 1 мая

Россия ограничит въезд иностранных граждан на свою территорию с 18 марта по 1 мая 2020 года. По официальной информации, в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с главами правительств ряда стран СНГ и проинформировал их о предстоящих ограничениях.
В частности, переговоры состоялись с представителями Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.
Следует отметить, что ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федерации.
Мишустин подчеркнул, что меры российской стороны «соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».
Как сообщало ранее ИА Newstes, Еврокомиссия выступила с инициативой ввести временный запрет на въезд на территорию стран — членов Евросоюза.