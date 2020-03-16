Иностранцам запретят въезжать в Россию до 1 мая

Россия ограничит въезд иностранных граждан на свою территорию с 18 марта по 1 мая 2020 года. По официальной информации, в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с главами правительств ряда стран СНГ и проинформировал их о предстоящих ограничениях.

В частности, переговоры состоялись с представителями Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

«Для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров Российской Федерации правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении правительства.

Следует отметить, что ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федерации.

Мишустин подчеркнул, что меры российской стороны «соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».

Как сообщало ранее ИА Newstes, Еврокомиссия выступила с инициативой ввести временный запрет на въезд на территорию стран — членов Евросоюза.



